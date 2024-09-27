السعودية تعلن تحالفا دوليا لإقامة دول فلسطينية باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الخارجية السعودي، عن إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة (نيويورك) الأميركية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في كلمته «إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة»، مؤكدا بذل الجهود كافة «لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل».

وأضاف أن الحرب على غزة تسببت في حدوث «كارثة إنسانية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانتهاكات الخطرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتهديد المسجد الأقصى الشريف والمقدسات الدينية تكريسا لسياسة الاحتلال والتطرف العنيف.

وأكد أن «الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج والتهجير القسري واستخدام التجويع كأداة للحرب والتحريض والتجريد من الإنسانية والتعذيب الممنهج بأبشع صوره بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة وفقا لتقارير الأمم المتحدة».

وشدد وزير الخارجية السعودي، على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس للسلام وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال.

وطالب بالإيقاف الفوري للحرب القائمة وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع.

من جهة زخرى، قاطع قسم من الديبلوماسيين كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث غادروا مقر الجمعية العامة لدى المنظمة الدولية في نيويورك.

وخرج ديبلوماسيون من القاعة عند وصول نتنياهو، فيما سبقت كلمته هتافات احتجاجية داخل القاعة.

ووسط غضب من تراجعه عن هدنة الـ21 يوما التي اعلنت اميركا وفرنسا صياغتها ووقعتها عدة دول عربية وغربية، قال نتنياهو انه لم يكن ينوي المجيء إلى الأمم المتحدة لأن «إسرائيل في حالة حرب».

وقال نتنياهو أمام الأمم المتحدة ان «على حماس أن تغادر» قطاع غزة، مؤكدا ان إسرائيل ستقاتل في غزة إلى أن تحقق «النصر الكامل»، فيما هدد إيران بالقول «إذا ضربتنا فسنرد بضربها ولا مكان فيها لن تصله ذراعنا».

يأتي ذلك فيما تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما أكدت كتائب القسام أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا 4» بقذيفة «الياسين 105» في صوفا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت «كتائب القسام» إن مروحيات إسرائيلية هبطت لإجلاء القتلى والجرحى.

في الأثناء، قدمت عشر نقابات دولية شكوى الجمعة ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.

وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة، إنه «تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية».

وشددت النقابات على أن «اتفاقيات منظمة العمل الدولية» التي تنتمي إليها إسرائيل «هي أدوات قانونية ملزمة»، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.

وأضافت أنه «بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية»، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297.3 شيكل (أي 72 يورو).

أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (509 يورو) و2600 شيكل (630 يورو).

وفي سياق آخر، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على أنه لا بديل لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، داعيا إلى العمل فورا على جميع الجبهات لتعزيز الدعم لعمل الوكالة الحيوي.

جاء ذلك في اجتماع وزاري رفيع المستوى استضافته الأردن والسويد على هامش فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 لتأكيد دور (أونروا) في حياة اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في غزة.

وأضاف «إذا كانت هناك أي بؤرة أمل في هذا المشهد فهي وكالة (أونروا)» التي تواصل عملها وصمودها رغم الظروف الكارثية، منبها إلى أنها ليست حلا مستداما طويل الأمد لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، حذر المفوض العام لـ(أونروا) فيليب لازاريني من أن الوكالة تتعرض لهجوم شرس، مشيرا إلى أن مسؤولين كبارا بالاحتلال الإسرائيلي وصفوا تدمير الوكالة الأممية بأنه «هدف حرب».

وأوضح لازاريني أن تلك الجهود تهدف «إلى تجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئ وتغيير المعايير الخاصة بالحل السياسي المستقبلي من جانب واحد»، مشددا على أن المنظمة تعمل على ضمان حياد موظفيها وعملياتها.