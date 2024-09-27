غموض وتضارب في المعلومات حتى اللحظة حول مصير الأمين العام لحزب الله اللبناني

(MENAFN
- Al-Anbaa)
"القناة 12" الإسرائيلية عن "مسؤول كبير" : مؤشرات إيجابية على نجاح تصفية نصر الله
نتنياهو يقطع رحلته إلى الولايات المتحدة
وكالة «تسنيم» الإيرانية: نصر الله في مكان آمن
«أكسيوس»: مسؤولون كبار كانوا بالمقر الرئيسي لحزب الله أثناء الهجوم.. والجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان نصر الله بينهم
انفجارات عنيفة تشبه الزلزال والجيش الإسرائيلي استخدم قنابل حافرة زنة 2000 رطل في ضاحية بيروت
إعلام إسرائيلي: «هدف الغارات على الضاحية حسن نصر الله»
نتنياهو غادر مؤتمراً صحافياً في نيويورك على خلفية قصف الضاحية
بولين فاضل ووكالات
تضاربت المعلومات حول مصير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أعنف غارات شنتها اسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة.
ففيما نقلت رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله ان السيد حسن نصر الله على قيد الحياة، نقلت اذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله ان المؤشرات تتزايد على إصابة الأمين العام لحزب الله في قصف الضاحية، بينما قال مصدر ايراني مسؤول: مازلنا نتابع التفاصيل بشأن مصير أمين عام حزب الله اللبناني.
بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عمن وصفته ب"مسؤول إسرائيلي كبير" تأكيده أن المؤشرات إيجابية على أن عملية تصفية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نجحت.
كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن هناك مؤشرات على أن نصر الله كان في موقع الهجوم وأن فرص خروجه
حيا
ضئيلة.
وكانت الوكالة اللبنانية الرسمية للاعلام أفادت بأن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جديدة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن هدف القصف هو اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وان الجيش استخدم قنابل حافرة للأرض وقنابل زنة 2000 رطل.
وأحدث القصف ما يشبه الزلزال نتيجة عنفه، حيث ارتجت المباني على مسافة كيلومترات من مكان الاستهداف قرب مخيم برج البراجنة.
واستهدفت الغارات العنيفة نحو 10 مواقع قرب طريق المطار وفي منطقة بئر حسن ومحيط مستشفى الزهراء بالضاحية.
وقالت تقارير اعلامية ان نحو 10 غارات على الأقل استهدفت الضاحية.
وفيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل مؤتمرا صحافيا بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية، أفادت معلومات اولية بوقوع عشرات الإصابات، وسط معلومات عن تدمير 4 مبان في المنطقة.
وقد نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن مسؤولين كبارا كانوا في المقر الرئيسي لحزب الله بالضاحية الجنوبية وقت الهجوم. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق فيما إذا كان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله موجودا فعلا في الموقع المستهدف بالقصف.
وقد نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أمنية قولها ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مكان آمن، وان ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح، فيما تحدثت وسائل إعلام عن فشل محاولة اغتياله.
وقطع نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد الضربة على مقر حزب الله.
وأفاد بيان صادر عن مكتبه، بأن نتنياهو «قرر العودة إلى إسرائيل قبل الموعد المقرر»، حيث كان من المفترض أن يعود إلى إسرائيل الأحد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن «نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للضربة قبل بدء خطابه بالأمم المتحدة».
وفي حصيلة أولية، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الهجوم أسفر "عن سقوط شهيدين و 76 جريحاً"، في وقت ذكرت معلومات نقلاً عن اطباء في بيروت انهم أبلغوا أن الموجودين في مكان الغارة تبخروا، ولا جثث، كما أفادت المعلومات بأن 6 أبنية سوّيت بالأرض جراء الغارة على الضاحية.
وفي تعليق صادر عن السفارة الإيرانية في بيروت، اعتبرت أن "الهجوم الإسرائيلي هو تصعيد خطير في
قواعد
اللعبة".
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