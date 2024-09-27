غموض وتضارب في المعلومات حتى اللحظة حول مصير الأمين العام لحزب الله اللبناني



"القناة 12" الإسرائيلية عن "مسؤول كبير" : مؤشرات إيجابية على نجاح تصفية نصر الله

يقطع رحلته إلى الولايات المتحدة

وكالة «تسنيم» الإيرانية: نصر الله في مكان آمن

«أكسيوس»: مسؤولون كبار كانوا بالمقر الرئيسي لحزب الله أثناء الهجوم.. والجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان نصر الله بينهم

انفجارات عنيفة تشبه الزلزال والجيش الإسرائيلي استخدم قنابل حافرة زنة 2000 رطل في ضاحية بيروت

إعلام إسرائيلي: «هدف الغارات على الضاحية حسن نصر الله» نتنياهو غادر مؤتمراً صحافياً في نيويورك على خلفية الضاحية

بولين فاضل ووكالات

تضاربت المعلومات حول مصير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أعنف غارات شنتها اسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الجمعة.

ففيما نقلت رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله ان السيد حسن نصر الله على قيد الحياة، نقلت اذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله ان المؤشرات تتزايد على إصابة الأمين العام لحزب الله في قصف الضاحية، بينما قال مصدر ايراني مسؤول: مازلنا نتابع التفاصيل بشأن مصير أمين عام حزب الله اللبناني.

بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عمن وصفته ب"مسؤول إسرائيلي كبير" تأكيده أن المؤشرات إيجابية على أن عملية تصفية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نجحت.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن هناك مؤشرات على أن نصر الله كان في موقع الهجوم وأن فرص خروجه

حيا

ضئيلة.

وكانت الوكالة اللبنانية الرسمية للاعلام أفادت بأن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جديدة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن هدف القصف هو اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وان الجيش استخدم قنابل حافرة للأرض وقنابل زنة 2000 رطل.

وأحدث القصف ما يشبه الزلزال نتيجة عنفه، حيث ارتجت المباني على مسافة كيلومترات من مكان الاستهداف قرب مخيم برج البراجنة.

واستهدفت الغارات العنيفة نحو 10 مواقع قرب طريق المطار وفي منطقة بئر حسن ومحيط مستشفى الزهراء بالضاحية.

وقالت تقارير اعلامية ان نحو 10 غارات على الأقل استهدفت الضاحية.

وفيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل مؤتمرا صحافيا بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية، أفادت معلومات اولية بوقوع عشرات الإصابات، وسط معلومات عن تدمير 4 مبان في المنطقة.

وقد نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن مسؤولين كبارا كانوا في المقر الرئيسي لحزب الله بالضاحية الجنوبية وقت الهجوم. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق فيما إذا كان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله موجودا فعلا في الموقع المستهدف بالقصف.

وقد نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أمنية قولها ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مكان آمن، وان ما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح، فيما تحدثت وسائل إعلام عن فشل محاولة اغتياله.

وقطع نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة، حيث كان يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد الضربة على مقر حزب الله.

وأفاد بيان صادر عن مكتبه، بأن نتنياهو «قرر العودة إلى إسرائيل قبل الموعد المقرر»، حيث كان من المفترض أن يعود إلى إسرائيل الأحد.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن «نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للضربة قبل بدء خطابه بالأمم المتحدة».

وفي حصيلة أولية، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الهجوم أسفر "عن سقوط شهيدين و 76 جريحاً"، في وقت ذكرت معلومات نقلاً عن اطباء في بيروت انهم أبلغوا أن الموجودين في مكان الغارة تبخروا، ولا جثث، كما أفادت المعلومات بأن 6 أبنية سوّيت بالأرض جراء الغارة على الضاحية.

وفي تعليق صادر عن السفارة الإيرانية في بيروت، اعتبرت أن "الهجوم الإسرائيلي هو تصعيد خطير في

قواعد

اللعبة".