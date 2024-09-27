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أمين الأمم المتحدة يؤكد الحاجة إلى إصلاح البنية المالية الدولية ومجلس الأمن

9/27/2024 2:53:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في النظام متعدد الأطراف بما في ذلك البنية المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة لغوتيريش في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة ال77 حيث أكد الأمين العام أن اعتماد ميثاق المستقبل وإعلان الأجيال القادمة والميثاق الرقمي العالمي كان بمثابة خطوة إلى الأمام.
وسلط غوتيريش الضوء على القضايا العالمية الملحة مثل الفوضى المناخية والصراعات المستمرة وتزايد التفاوت منبها إلى أن هذه التحديات تؤدي إلى تآكل الثقة وتقويض العقود الاجتماعية.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في ثلاثة مجالات رئيسية بدءا بالعدالة المالية حيث تكافح العديد من البلدان النامية للوصول إلى رأس المال اللازم للتنمية المستدامة.
وحث الأمين العام أولا على إصلاح النظام المالي الدولي مؤكدا أهمية توسيع نطاق بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير التمويل بأسعار معقولة.
ودعا ثانيا إلى العدالة المناخية من خلال إنشاء خطط عمل مناخية وطنية جديدة تتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة ب 5ر1 درجة مئوية والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وحث بشكل خاص دول مجموعة العشرين (جي 20) على الريادة في خفض الانبعاثات مؤكدا ضرورة تقديم مساهمات كبيرة لصندوق الخسائر والأضرار الجديد لدعم جهود التكيف.
وتمثل المجال الثالث بدعوة الأمين العام إلى الوصول العادل إلى التكنولوجيا وسلط الضوء على المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.
ولفت غوتيريش إلى أن هيئته الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بالذكاء الاصطناعي أصدرت توصياتها الأسبوع الماضي والتي تتضمن سد الفجوة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء صندوق عالمي من أجل أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن التكنولوجيا يجب أن تفيد البشرية جمعاء وعلى أهمية ضمان عدم تخلف البلدان النامية عن الركب في الثورة التكنولوجية. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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