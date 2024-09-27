أمين الأمم المتحدة يؤكد الحاجة إلى إصلاح البنية المالية الدولية ومجلس الأمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة الحاجة إلى إصلاحات جوهرية في النظام متعدد الأطراف بما في ذلك البنية المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة لغوتيريش في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية مجموعة ال77 حيث أكد الأمين العام أن اعتماد ميثاق المستقبل وإعلان الأجيال القادمة والميثاق الرقمي العالمي كان بمثابة خطوة إلى الأمام.
وسلط غوتيريش الضوء على القضايا العالمية الملحة مثل الفوضى المناخية والصراعات المستمرة وتزايد التفاوت منبها إلى أن هذه التحديات تؤدي إلى تآكل الثقة وتقويض العقود الاجتماعية.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في ثلاثة مجالات رئيسية بدءا بالعدالة المالية حيث تكافح العديد من البلدان النامية للوصول إلى رأس المال اللازم للتنمية المستدامة.
وحث الأمين العام أولا على إصلاح النظام المالي الدولي مؤكدا أهمية توسيع نطاق بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوفير التمويل بأسعار معقولة.
ودعا ثانيا إلى العدالة المناخية من خلال إنشاء خطط عمل مناخية وطنية جديدة تتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة ب 5ر1 درجة مئوية والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وحث بشكل خاص دول مجموعة العشرين (جي 20) على الريادة في خفض الانبعاثات مؤكدا ضرورة تقديم مساهمات كبيرة لصندوق الخسائر والأضرار الجديد لدعم جهود التكيف.
وتمثل المجال الثالث بدعوة الأمين العام إلى الوصول العادل إلى التكنولوجيا وسلط الضوء على المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي.
ولفت غوتيريش إلى أن هيئته الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بالذكاء الاصطناعي أصدرت توصياتها الأسبوع الماضي والتي تتضمن سد الفجوة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء صندوق عالمي من أجل أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن التكنولوجيا يجب أن تفيد البشرية جمعاء وعلى أهمية ضمان عدم تخلف البلدان النامية عن الركب في الثورة التكنولوجية. (النهاية)
ع س ت / م م ج
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