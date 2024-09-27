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تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والأدوات الكهربائية

9/27/2024 2:51:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تراجعت قيمة مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات والأدوات الكهربائية.


وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى انخفاض نسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 9.2 بالمئة، والحلي والمجوهرات بما نسبته 10.6 بالمئة، الأدوات الكهربائية بنسبة 1.9 بالمئة.


في المقابل، ارتفعت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي لهذا العام ، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 23.7 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية بنسبة 10.5 بالمئة، والآلات ومحضرات الصيدلة بما نسبته 16.8 بالمئة، والمواد الأخرى بنسبة 0.1 بالمئة.


وبحسب البيانات، بلغت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 1.582 مليار دينار، و العربات والدراجات قرابة 993 مليونا، و الآلات والأدوات الآلية بنحو 755 مليون دينار.


كما بلغت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي لهذا العام لكل من الحلي والمجوهرات نحو 573 مليون دينار، و الآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 514 مليونا، ومحضرات الصيدلة 383 مليون دينار، إضافة إلى المواد الأخرى 5.942 مليار دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمئة، لتصل إلى 10.742 مليار دينار، مقابل 10.659 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

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