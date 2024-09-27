Friday, 27 September 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الأردن يتخطى الصريح بصعوبة بدوري المحترفين

9/27/2024 2:51:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تخطى فريق شباب الأردن عقبة ضيفه الصريح بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب مساء الجمعة، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وافتتح شباب الأردن النتيجة عبر اللاعب حمزة النعيم من كرة رأسية عند الدقيقة 19، قبل أن يعزز زميله الجزائري عبد الملك مفتاحي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 42، ليكمل الصريح بقية دقائق الشوط الأول منقوصا بعد إشهار البطاقة الحمراء بوجه المدافع قصي نمر، وقلص لاعب الصريح نور الدين السعيدين النتيجة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

ورفع شباب الأردن رصيده إلى النقطة السابعة وفي المركز السادس، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الصريح عند 5 نقاط متراجعا للمركز السابع.

MENAFN27092024000072011014ID1108723763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث