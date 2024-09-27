شباب الأردن يتخطى الصريح بصعوبة بدوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تخطى فريق شباب الأردن عقبة ضيفه الصريح بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب مساء الجمعة، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وافتتح شباب الأردن النتيجة عبر اللاعب حمزة النعيم من كرة رأسية عند الدقيقة 19، قبل أن يعزز زميله الجزائري عبد الملك مفتاحي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة 42، ليكمل الصريح بقية دقائق الشوط الأول منقوصا بعد إشهار البطاقة الحمراء بوجه المدافع قصي نمر، وقلص لاعب
الصريح نور الدين السعيدين النتيجة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.
ورفع شباب الأردن رصيده إلى النقطة السابعة وفي المركز السادس، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الصريح عند 5 نقاط متراجعا للمركز السابع.
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