الحسين إربد يلعب بضيافة السلط والجزيرة يبحث عن فوزه الأول أمام معان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يرحل فريق الحسين إربد لمواجهة مستضيفه السلط، ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب السلط عند الساعة الخامسة والنصف مساء.
ويتطلع فريق الحسين لمواصلة صحوته المحلية بعد التعثر الآسيوي، إلى جانب تسجيل فوزه الرابع على التوالي على السلط على صعيد مسابقة الدوري، ويمكنه من اللحاق بالرمثا والأهلي صاحبي المركزين الأول والثاني.
وفي ختام مواجهة الجولة السادسة، يستقبل ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، مواجهة معان والجزيرة عند الساعة الثامنة مساء، بلقاء عنوانه تصحيح المسار للفريقين اللذين نزفا نقاطا عديدة في الجولات الماضية.
وأقيمت أمس مباراتان لحساب الجولة ذاتها، إذ التقى شباب الأردن مع الصريح على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، فيما واجه الفيصلي نظيره شباب العقبة على ستاد عمان الدولي.
وكان الرمثا قد افتتح الجولة بفوز عريض على مغير السرحان بأربعة أهداف دون مقابل، فيما قلب الوحدات الطاولة على نظيره الأهلي، وألحق به الهزيمة الأولى ببطولة الدوري بالفوز عليه بهدفين لهدف.
السلط - الحسين إربد
يدخل السلط مواجهة اليوم بحسابات معقدة بعد خسارته في آخر مباراتين على صعيد البطولة، ليظهر بصورة مغايرة عن الانطلاقة التي تميزت بالحضور المميز وتسجيل نقاط أمام فرق جيدة.
ويملك السلط 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، في وقت تم فيه تأجيل مباراته أمام الوحدات بسبب مشاركة الأخير بدوري أبطال آسيا 2، لتشكل مواجهة اليوم تحديا كبيرا للفريق الذي عانى مؤخرا من تراجع المستوى التهديفي.
ويعتمد المدير الفني لفريق السلط ديان صالح بالتشكيلة الأساسية على كل من محمد العمواسي، أيسر صباح، يزن عبد العال، محمد زريقات، محيسن أبو جبلة، منير آيت الهادي، حمد البلاونة، أحمد العواودة، أحمد العيساوي، محمد غانم ومحمد عبد المطلب“بوجبا”.
وبدوره، يستعد الحسين إربد (10 نقاط) تحت القيادة الفنية الجديدة القديمة، والمتمثلة بحضور المدرب البرتغالي جواو موتا بدلا من مواطنه تياجو موتينيو، لتأكيد أفضلية الفريق في المواجهات التاريخية بين الفريقين، إلى جانب البدء بصورة مغايرة من حيث الأداء مع المدرب الذي قاد الفريق في منتصف الموسم الماضي، وفقد الفريق معه نقطتين فقط خلال 10 مباريات.
ويعول موتا على أسماء مميزة قادرة على خطف نقاط المباراة، من خلال الزج بكل من يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا”، ايتالو سيلفا، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، عارف الحاج ورزق بني هاني.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة أحمد يعقوب، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني أحمد سمارة، والحكم الرابع إبراهيم سمارة.
معان - الجزيرة
يتطلع معان مع المدرب العراقي أمين فيليب، لزيادة معاناة الجزيرة خلال الموسم الحالي، وإبقائه في قاع الترتيب، من خلال تسجيل فوز يحسن من رصيده النقطي ويعيده لمراكز آمنة قبل فترة التوقف الدولي، حيث جمع الفريق 4 نقاط فقط خلال الجولات الماضية.
ويبرز بفريق معان كل من وليد عصام، حربي أحمد، يزن الغرابلة، إنوسينت جيمس، خالد الردايدة، عمر مناصرة، محمد النوافلة، إياد طمليه، أحمد إلياس، سليمان أبو زمع وشاهر شلباية.
وتشكل المواجهة بالنسبة للجزيرة الفرصة الأخيرة للمدير الفني للفريق عثمان الحسنات، الذي أخفق بعد مرور 5 مباريات في تسجيل أي فوز، مكتفيا بحصد نقطتين من تعادلين في آخر مباراتين، مقابل الخسارة في المباريات الثلاث الأولى.
ويعول الحسنات في قائمته الأساسية على كل من قتيبة دعسان، أنس بدوي، طلال الحواري، أحمد الصغير، وجدي نبهان، محمد الحسنات، خالد صياحين، أحمد أبو شعيرة، حمزة الصيفي، زيد أبو عابد ودييجو كالديرون.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة أدهم مخادمة، المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني أحمد مؤنس والحكم الرابع بكر هباهبة.
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