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الحسين إربد يلعب بضيافة السلط والجزيرة يبحث عن فوزه الأول أمام معان

9/27/2024 2:51:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يرحل فريق الحسين إربد لمواجهة مستضيفه السلط، ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب السلط عند الساعة الخامسة والنصف مساء.
ويتطلع فريق الحسين لمواصلة صحوته المحلية بعد التعثر الآسيوي، إلى جانب تسجيل فوزه الرابع على التوالي على السلط على صعيد مسابقة الدوري، ويمكنه من اللحاق بالرمثا والأهلي صاحبي المركزين الأول والثاني.
وفي ختام مواجهة الجولة السادسة، يستقبل ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، مواجهة معان والجزيرة عند الساعة الثامنة مساء، بلقاء عنوانه تصحيح المسار للفريقين اللذين نزفا نقاطا عديدة في الجولات الماضية.
وأقيمت أمس مباراتان لحساب الجولة ذاتها، إذ التقى شباب الأردن مع الصريح على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، فيما واجه الفيصلي نظيره شباب العقبة على ستاد عمان الدولي.
وكان الرمثا قد افتتح الجولة بفوز عريض على مغير السرحان بأربعة أهداف دون مقابل، فيما قلب الوحدات الطاولة على نظيره الأهلي، وألحق به الهزيمة الأولى ببطولة الدوري بالفوز عليه بهدفين لهدف.
السلط - الحسين إربد
يدخل السلط مواجهة اليوم بحسابات معقدة بعد خسارته في آخر مباراتين على صعيد البطولة، ليظهر بصورة مغايرة عن الانطلاقة التي تميزت بالحضور المميز وتسجيل نقاط أمام فرق جيدة.
ويملك السلط 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، في وقت تم فيه تأجيل مباراته أمام الوحدات بسبب مشاركة الأخير بدوري أبطال آسيا 2، لتشكل مواجهة اليوم تحديا كبيرا للفريق الذي عانى مؤخرا من تراجع المستوى التهديفي.
ويعتمد المدير الفني لفريق السلط ديان صالح بالتشكيلة الأساسية على كل من محمد العمواسي، أيسر صباح، يزن عبد العال، محمد زريقات، محيسن أبو جبلة، منير آيت الهادي، حمد البلاونة، أحمد العواودة، أحمد العيساوي، محمد غانم ومحمد عبد المطلب“بوجبا”.
وبدوره، يستعد الحسين إربد (10 نقاط) تحت القيادة الفنية الجديدة القديمة، والمتمثلة بحضور المدرب البرتغالي جواو موتا بدلا من مواطنه تياجو موتينيو، لتأكيد أفضلية الفريق في المواجهات التاريخية بين الفريقين، إلى جانب البدء بصورة مغايرة من حيث الأداء مع المدرب الذي قاد الفريق في منتصف الموسم الماضي، وفقد الفريق معه نقطتين فقط خلال 10 مباريات.
ويعول موتا على أسماء مميزة قادرة على خطف نقاط المباراة، من خلال الزج بكل من يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا”، ايتالو سيلفا، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، عارف الحاج ورزق بني هاني.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة أحمد يعقوب، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني أحمد سمارة، والحكم الرابع إبراهيم سمارة.
معان - الجزيرة
يتطلع معان مع المدرب العراقي أمين فيليب، لزيادة معاناة الجزيرة خلال الموسم الحالي، وإبقائه في قاع الترتيب، من خلال تسجيل فوز يحسن من رصيده النقطي ويعيده لمراكز آمنة قبل فترة التوقف الدولي، حيث جمع الفريق 4 نقاط فقط خلال الجولات الماضية.
ويبرز بفريق معان كل من وليد عصام، حربي أحمد، يزن الغرابلة، إنوسينت جيمس، خالد الردايدة، عمر مناصرة، محمد النوافلة، إياد طمليه، أحمد إلياس، سليمان أبو زمع وشاهر شلباية.
وتشكل المواجهة بالنسبة للجزيرة الفرصة الأخيرة للمدير الفني للفريق عثمان الحسنات، الذي أخفق بعد مرور 5 مباريات في تسجيل أي فوز، مكتفيا بحصد نقطتين من تعادلين في آخر مباراتين، مقابل الخسارة في المباريات الثلاث الأولى.
ويعول الحسنات في قائمته الأساسية على كل من قتيبة دعسان، أنس بدوي، طلال الحواري، أحمد الصغير، وجدي نبهان، محمد الحسنات، خالد صياحين، أحمد أبو شعيرة، حمزة الصيفي، زيد أبو عابد ودييجو كالديرون.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة أدهم مخادمة، المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني أحمد مؤنس والحكم الرابع بكر هباهبة.

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