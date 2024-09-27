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إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأردن

9/27/2024 2:51:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية الخميس، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية.


وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان صحفي الجمعة، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر على أن القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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