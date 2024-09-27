إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية الخميس، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية.
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان صحفي الجمعة، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر على أن القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
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