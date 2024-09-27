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الصفدي لميقاتي: الأردن مع لبنان ضد العدوان

9/27/2024 2:51:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مباحثات موسعة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الصفدي خلال المباحثات على موقف الأردن الثابت في دعم لبنان وأمنه وسيادته واستقراره وتضامن الأردن مع لبنان الشقيق وإدانته للعدوان الإسرائيلي عليه، والتأكيد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن ١٧٠١.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية، وإن هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن أن يتحملها.

ومن جانبه ثمن ميقاتي دعم المملكة المستمر للشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره.

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