فتى غزي يعزف على الكمان بعد أن بتر الاحتلال يده

MENAFN - Alghad Newspaper)هذا البتر رغم قسوته، مثل بداية جديدة لمحمد (14 عاما) في رحلة العزف الموسيقية، فاستبدل العود بالكمان وشرع يعزف عليها بمساندة ودعم إحدى العازفات.



ولم تتوقف المحاولات الموسيقية لبعض الفلسطينيين بغزة رغم هدير الطائرات وأصوات الانفجارات الناجمة عن غارات إسرائيلية، بشكل يعكس إصرارهم وتشبثهم بالحياة.



فيما استغل بعضهم هذه الهوايات لتقديم جلسات موسيقية للنازحين في مراكز الإيواء للتخفيف من وطأة الحرب المتواصلة.



وبقطعة صغيرة من القماش، تربط سما نجم (16 عاما) قوس العزف بذراع زميلها محمد، بينما يحكم إمساك الآلة بيده الأخرى، ليبدأ تدريباته في العزف على الكمان.

أبو عيدة هو أحد طلبة معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، حيث التحق به لتعلم العزف على العود؛ الآلة التي تحتاج عادة إلى يدين اثنتين في حين يكون من الصعب جدا العزف عليها بيد أو كف واحدة إلا لأشخاص محترفين.



لذا انتقل أبو عيدة رغم استمرار الحرب، لاستكمال مشواره الموسيقى الذي ما زال وليدا لديه، بتعلم العزف على آلة يسهل استخدامها رغم البتر فكانت "الكمان".



وفقد أبو عيدة كف يده اليمنى وجزءا منها أسفل الكوع، بهجوم إسرائيلي استهدف مدرسة إيواء تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمخيم النصيرات، لجأ وعائلته إليها هربا من جحيم الغارات بشمال القطاع.



**إصرار على الحياة



أثبت أبو عيدة النازح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى النصيرات، إصراره على الحياة من خلال انتقاله لتعلم الموسيقى رغم إصابته.



ويقول للأناضول: "أصبت بشظية صاروخ إسرائيلي ما تسبب ببتر في يدي اليمنى، مكثت إثرها لمدة أسبوعين في المستشفى".



ويوضح أنه كان يحلم بالعودة إلى العزف على العود، الآلة التي أحبها وتدرب عليها لفترة طويلة، إلا أن طبيعة إصابته حرمته من ذلك.



ويكمل قائلا: "كان من المستحيل العزف على العود بيد واحدة فقررت الانتقال لآلة الكمان التي يمكن أن أتحكم في إمساكها وإيقاعاتها".



ويعرب محمد عن أمنيته في الحصول على طرف صناعي يمكنه من ممارسة هواياته الموسيقية ويعيده للحياة ولتحقيق أحلامه في الدراسة والعمل مستقبلا.

استعادة الأمل



هاوية العزف على الكمان الفتاة النازحة سما نجم، التي تلقت تدريباتها في أعوام سابقة بمعهد إدوارد سعيد، حاولت إعادة الأمل لمحمد.



تقول سما للأناضول: "محمد كان ضمن الطلاب الذين يتعلمون معنا في المعهد لكن على آلة العود".



وتضيف: "بعد قصف المدرسة وإصابته بالبتر، حاولنا إعادة الأمل لحياة محمد من جديد، ودفعه لعدم الاستسلام لإصابته".



وفي سبيل ذلك، فكرت الفتاة بطريقة تجعله يعود للموسيقى وإحياء شغفه مجددا، حتى وصلت لفكرة ربط قوس العزف بذراعه بقطعة صغيرة من القماش.



وقالت: "كانت البداية صعبة، كان بتره حديثا ومؤلما، لكن مع مرور الوقت تعود وأصبح يحب الكمان لدرجة أنه أوجد لغة تناغمية بينهما".



وأشارت إلى أنها قدمت أيضا دعما معنويا لمحمد، وأنها حثته على مواصلة مشواره مستلهما الإرادة من الكثير من الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم وأصبحوا أيقونات في مجتمعاتهم.



ولفتت إلى أن البتر، ورغم قسوته، أصبح بداية جديدة لأبو عيدة ولم يكن نهاية لطموحاته.



وفي 11 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن "شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات عمليات بتر الأعضاء لدى الفلسطينيين بشكل مثير للقلق منذ بدء الحرب على قطاع غزة".



ونقلت الصحيفة عن 6 أطباء أجانب عملوا في مستشفيين بغزة (الأوروبي والأقصى)، قولهم إن العديد من الوفيات وعمليات بتر الأطراف جاءت نتيجة إطلاق صواريخ وقذائف إسرائيلية مصممة لانتشار الشظايا، في مناطق مكتظة بالمدنيين".



جلسات للتفريغ النفسي



تقول نجم، التي نزحت من مدينة غزة إلى جنوب القطاع برفقة آلة الكمان الخاصة بها، إن "الكمان رافقها على أمل العودة للمنزل والموسيقى".



وتضيف: "كانت الآلة منذ أشهر الحرب موضوعة في زاوية الخيمة التي لجأنا إليها، لم أفكر في استعمالها".



وتشير إلى أن الظروف المحيطة والمكان والبيئة لم يكونوا مناسبين لاستئناف العزف الموسيقي وسط أصوات الانفجارات.



لكنها مع طول مدة الحرب، آثرت استغلال الآلة لعمل تطوعي موسيقي في العزف بمخيمات نزوح ومراكز إيواء كنوع من التفريغ النفسي للأطفال.



وتابعت: "فكرت في استعمالها والعزف للأطفال والبدء بتجربة، وقررت استكمال المشوار لو لاقى ذلك إعجابهم".



وأوضحت أنها بدأت بعقد جلسات موسيقية في مراكز النزوح فضلا عن تعليم الأطفال العزف على هذه الآلة.



ورغم صعوبة الظروف المحيطة بنجم جراء الحرب، إلا أنها واصلت تعليم الأطفال الذين يمثلون أكبر ضحايا الحرب.



وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "أطفال غزة يموتون ويعانون إصابات خطيرة وصدمات نفسية، ويشاهدون والديهم يُقتلون وتُدمر منازلهم" جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع.



وتنظم مؤسسات أممية ومتطوعون فلسطينيون جلسات دعم نفسي للأطفال في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء للتخفيف من الصدمات التي تعرضوا لها جراء الحرب. (الأناضول)