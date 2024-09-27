بروكسل.. حملة للتبرؤ من التوأمة مع مجدو الإسرائيلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يسعى ناشطون داعمون لفلسطين في بلجيكا إلى إزالة لقب "مدينة شقيقة" الذي يربط منطقة "إكسيلس" في بروكسل بمدينة مجدو الإسرائيلية.
ويأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق الفلسطينيين وحرب الإبادة التي تشهدها غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي حديث مع الأناضول، أوضحت الناشطة البلجيكية مغربية الأصل مليكة حمري، رائدة الحملة، تفاصيل جهودهم وأنشطتهم التي بدأت منذ يونيو/حزيران الماضي أمام مبنى بلدية إكسيلس لإلغاء اللقب.
وقالت حمري، أن منطقة إكسيلس شهدت احتجاجات تطالب بإلغاء اللقب الذي أطلق عام 2012، بالإضافة إلى فعاليات أخرى دعما للفلسطينيين عقب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
**قطع العلاقات
وأشارت إلى أنهم بعد فترة من الاحتجاجات على المجازر في غزة، تنبّهوا للعلاقات بين جامعات بروكسل ومراكزها الثقافية والمحلات المميزة ومنطقة إكسيلس، و بين مدينة "مجدو" التي يقع فيها سجن إسرائيلي باسم المدينة و المعروف بتعذيب الفلسطينيين.
وأطلقوا حملة على موقع (change) بعنوان "أوقفوا العلاقة مع الدولة التي ارتكبت إبادة جماعية، أنهوا لقب مدينة شقيقة بين مجدو وإكسيلس" حيث جمعوا أكثر من 1300 توقيع، وفقما ذكرت حمري.
ولفتت إلى أنه في الأيام الأولى من احتجاجاتهم، اتخذت بلدية إكسيلس قرارا "بتعليق" العلاقات مع مدينة مجدو.
وذكرت أن هذا القرار لم يكن كافيا بالنسبة لهم، بل يسعون إلى مقاطعة كاملة، ولهذا السبب واصلوا الاحتجاج.
وأوضحت أن الطلاب المحتجين في جامعات بروكسل قد أبدوا دعمهم أيضا للحملة التي أطلقوها.
**تأثير انتخابي
وقالت الناشطة البلجيكية: "حاولت الشرطة منع احتجاجاتنا أمام البلدية الأسبوع الماضي، لكننا واصلنا احتجاجنا الصامت دون استخدام الميكروفونات أو الموسيقى".
ولفتت إلى أنهم طلبوا من البلدية وضع هذه القضية على جدول أعمالها.
وأردفت: "مع اقتراب الانتخابات المحلية، أردنا أن يعرف المواطنون موقف كل حزب سياسي بشكل واضح".
وأكدت أنهم يتطلعون لرؤية موقف جلي من بلدية "إكسيلس" قبل الانتخابات المحلية البلجيكية المقرر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
**سجن مجدو الإسرائيلي
وقالت الناشطة حمري: "مجدو هو المكان الذي شهد تطهيرا عرقيا موثقا بعد عام 1948، خلال النكبة الفلسطينية".
وأضافت حمري: "حاليا يوجد في سجن مجدو الإسرائيلي نحو 1000 فلسطيني، بينهم أطفال".
وأردفت: "هناك نحو 100 طفل يتعرضون للتعذيب في السجن، وكل هذه الانتهاكات موثقة من قبل المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية".
وتابعت: "نشرت منظمة بتسليم إسرائيلية غير حكومية مؤخرا تقريرا من 118 صفحة يسلط الضوء على جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان".
وأشارت إلى أنه بعد إكسيلس، يخططون لنقل نفس الطلب إلى بلدية "أنتويرب"، وهي تعتبر مدينة شقيقة لحيفا في إسرائيل.
ويقع سجن مجدو الإسرائيلي عند مفترق "مجدو" في شمال (فلسطين المحتلة)، ويعتبر من أبرز السجون المركزية التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون، حيث يُمارس بحقهم مختلف أشكال التعذيب، بحسب مؤسسات حقوقية مختصة في شؤون الأسرى. (الأناضول)
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