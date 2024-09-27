بروكسل.. حملة للتبرؤ من التوأمة مع مجدو الإسرائيلية

MENAFN - Alghad Newspaper)ويأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق الفلسطينيين وحرب الإبادة التي تشهدها غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وفي حديث مع الأناضول، أوضحت الناشطة البلجيكية مغربية الأصل مليكة حمري، رائدة الحملة، تفاصيل جهودهم وأنشطتهم التي بدأت منذ يونيو/حزيران الماضي أمام مبنى بلدية إكسيلس لإلغاء اللقب.



وقالت حمري، أن منطقة إكسيلس شهدت احتجاجات تطالب بإلغاء اللقب الذي أطلق عام 2012، بالإضافة إلى فعاليات أخرى دعما للفلسطينيين عقب الحرب الإسرائيلية على القطاع.



**قطع العلاقات



وأشارت إلى أنهم بعد فترة من الاحتجاجات على المجازر في غزة، تنبّهوا للعلاقات بين جامعات بروكسل ومراكزها الثقافية والمحلات المميزة ومنطقة إكسيلس، و بين مدينة "مجدو" التي يقع فيها سجن إسرائيلي باسم المدينة و المعروف بتعذيب الفلسطينيين.



وأطلقوا حملة على موقع (change) بعنوان "أوقفوا العلاقة مع الدولة التي ارتكبت إبادة جماعية، أنهوا لقب مدينة شقيقة بين مجدو وإكسيلس" حيث جمعوا أكثر من 1300 توقيع، وفقما ذكرت حمري.



ولفتت إلى أنه في الأيام الأولى من احتجاجاتهم، اتخذت بلدية إكسيلس قرارا "بتعليق" العلاقات مع مدينة مجدو.



وذكرت أن هذا القرار لم يكن كافيا بالنسبة لهم، بل يسعون إلى مقاطعة كاملة، ولهذا السبب واصلوا الاحتجاج.



وأوضحت أن الطلاب المحتجين في جامعات بروكسل قد أبدوا دعمهم أيضا للحملة التي أطلقوها.



**تأثير انتخابي



وقالت الناشطة البلجيكية: "حاولت الشرطة منع احتجاجاتنا أمام البلدية الأسبوع الماضي، لكننا واصلنا احتجاجنا الصامت دون استخدام الميكروفونات أو الموسيقى".



ولفتت إلى أنهم طلبوا من البلدية وضع هذه القضية على جدول أعمالها.



وأردفت: "مع اقتراب الانتخابات المحلية، أردنا أن يعرف المواطنون موقف كل حزب سياسي بشكل واضح".



وأكدت أنهم يتطلعون لرؤية موقف جلي من بلدية "إكسيلس" قبل الانتخابات المحلية البلجيكية المقرر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



**سجن مجدو الإسرائيلي



وقالت الناشطة حمري: "مجدو هو المكان الذي شهد تطهيرا عرقيا موثقا بعد عام 1948، خلال النكبة الفلسطينية".

وأضافت حمري: "حاليا يوجد في سجن مجدو الإسرائيلي نحو 1000 فلسطيني، بينهم أطفال".

وأردفت: "هناك نحو 100 طفل يتعرضون للتعذيب في السجن، وكل هذه الانتهاكات موثقة من قبل المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية".



وتابعت: "نشرت منظمة بتسليم إسرائيلية غير حكومية مؤخرا تقريرا من 118 صفحة يسلط الضوء على جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان".



وأشارت إلى أنه بعد إكسيلس، يخططون لنقل نفس الطلب إلى بلدية "أنتويرب"، وهي تعتبر مدينة شقيقة لحيفا في إسرائيل.



ويقع سجن مجدو الإسرائيلي عند مفترق "مجدو" في شمال (فلسطين المحتلة)، ويعتبر من أبرز السجون المركزية التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون، حيث يُمارس بحقهم مختلف أشكال التعذيب، بحسب مؤسسات حقوقية مختصة في شؤون الأسرى. (الأناضول)