Friday, 27 September 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأعنف منذ 173 عاما.. إعصار هيلين القوي يضرب فلوريدا (فيديو)

9/27/2024 2:50:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة "يو أس توداي" أن إعصار "هيلين" القوي وصل ليل الخميس إلى اليابسة من خليج المكسيك، وضرب سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، ليكون أعنف الأعاصير التي تشهدها الولاية منذ 173 عاما.

وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى أن "هيلين" صنّف من الدرجة الرّابعة، وهو "خطير للغاية"، إذ لم تقع كارثة طبيعية بهذا الحجم في تلك المنطقة منذ عام 1851.



وتبعا للمعلومات التي أوردها المركز فإن سرعة الرياح التي رافقت الإعصار وصلت إلى 225 كم/ساعة، وترك أكثر من 1.2 مليون شخص في فلوريدا وحدها بدون كهرباء، وبحسب وكالة رويترز فقد سجّلت ثلاث حالات وفاة في الولاية بسبب الإعصار، كما حذّرت سلطات الولاية من أن عدد الوفيات قد يرتفع بسبب الفيضانات التي ستعقب الإعصار.

وبسبب الإعصار أغلقت المدارس والمطارات والطرق في الولاية، وتم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أربع مقاطعات في فلوريدا، وطلب مكتب مقاطعة تايلور من أولئك الذين رفضوا عمليات الإجلاء أن يكتبوا أسماءهم وتواريخ ميلادهم وبعض المعلومات عنهم على أذرعهم بحبر يصعب إزالته، حتى يتم التعرف عليهم في حال تعرضوا للخطر جراء الإعصار.


ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار بشكل أبطأ فوق وادي تنيسي بعد وصوله إلى ساحل فلوريدا يومي الجمعة والسبت، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وصدرت أوامر بإخلاء عدد من المناطق على طول ساحل الخليج الأميركي في فلوريدا، مثل مقاطعتي ساراسوتا وشارلوت، كما قلّصت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج.

MENAFN27092024000072011014ID1108723755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث