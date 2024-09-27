الأعنف منذ 173 عاما.. إعصار هيلين القوي يضرب فلوريدا (فيديو)

وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إلى أن "هيلين" صنّف من الدرجة الرّابعة، وهو "خطير للغاية"، إذ لم تقع كارثة طبيعية بهذا الحجم في تلك المنطقة منذ عام 1851.







وتبعا للمعلومات التي أوردها المركز فإن سرعة الرياح التي رافقت الإعصار وصلت إلى 225 كم/ساعة، وترك أكثر من 1.2 مليون شخص في فلوريدا وحدها بدون كهرباء، وبحسب وكالة رويترز فقد سجّلت ثلاث حالات وفاة في الولاية بسبب الإعصار، كما حذّرت سلطات الولاية من أن عدد الوفيات قد يرتفع بسبب الفيضانات التي ستعقب الإعصار.

وبسبب الإعصار أغلقت المدارس والمطارات والطرق في الولاية، وتم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من أربع مقاطعات في فلوريدا، وطلب مكتب مقاطعة تايلور من أولئك الذين رفضوا عمليات الإجلاء أن يكتبوا أسماءهم وتواريخ ميلادهم وبعض المعلومات عنهم على أذرعهم بحبر يصعب إزالته، حتى يتم التعرف عليهم في حال تعرضوا للخطر جراء الإعصار.



ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار بشكل أبطأ فوق وادي تنيسي بعد وصوله إلى ساحل فلوريدا يومي الجمعة والسبت، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وصدرت أوامر بإخلاء عدد من المناطق على طول ساحل الخليج الأميركي في فلوريدا، مثل مقاطعتي ساراسوتا وشارلوت، كما قلّصت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج.