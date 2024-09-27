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مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي كأس الأردن للسيدات اليوم

9/27/2024 2:50:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تنطلق السبت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن للسيدات لكرة القدم بنسختها الثالثة، من خلال إقامة مباراتين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
ويلتقي الاتحاد بنظيره النصر عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه عمان اف سي منافسه الأرثوذكسي عند الساعة الثامنة مساء.
ويتطلع فريق الاتحاد للحصول على الثنائية المحلية، من خلال تجاوز عقبة نظيره النصر، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 4 نقاط في الدور الأول، من فوز على الحسين إربد بخماسية نظيفة، والتعادل مع الأرثوذكسي بهدفين لمثلهما.
ويعتمد المدير الفني لفريق الاتحاد خالد الحربان في تشكيلته الأساسية، على كل من شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاق، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، زينة حازم، لين البطوش، إيناس الجماعين، روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف الآخر، يأمل النصر إحداث أكبر مفاجآت المسابقات المحلية على صعيد الكرة النسوية، وتسجيل فوز ينسي الفريق مرارة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، خصوصا وأن المباريات الإقصائية عادة تحمل مفاجآت للفرق الأقل حظا.
ويعتمد مدرب النصر فادي شاهين في تشكيلته الأساسية على كل من سوزان أبو قرق، سناء مفلح، عليا حسن، ميسم الأقطش، روبي موسى، ديانا ويجي، مسار عثامنة، تحرير القواسمة، مايا عويسات وجوانيتا أجوادزي.
وفي المواجهة الثانية بالمربع الذهبي، يتطلع فريق عمان اف سي لتسجيل فوزه الثالث على التوالي بالمسابقة، والوصول للمشهد الختامي للمرة الأولى في مشاركته الأولى، بعد انتصاره على النصر بهدف نظيف، ودك شباك الاستقلال في اللقاء الثاني له بستة أهداف مقابل هدف.
ويعول المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حمكري بالتشكيلة الأساسية على كل من باتريسيا نكيتيا، رند أبو حسين، هيا خليل، أشيا كونستانس، منى الصاحب، ليان عجارمة، جوسي لاربي، رزان الزاغة، راما الخاشوك، تالا برغوثي وبانه البيطار.
ويمني الأرثوذكسي النفس في تسجيل حضور قوي بالكأس ببلوغ النهائي، وتعويض فقدان أمل المنافسة على لقب الدوري في وقت مبكر، وذلك بعد الظهور المميز في دور المجموعات.
ويعتمد المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا بصفة أساسية على كل من فوستينا نامكواي، شذى سهاونة، نور مشايخ، سلوى خليل، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، نيومي أنيما، لوجين البطوش، ميرا عطاري، صوفيا حداد ورحمة جافارو.
وكان شباب الأردن قد توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي انطلقت في العام 2019، فيما تم إلغاء البطولة العامين 2020 و2021، وحصد الأهلي لقب النسخة الثانية للبطولة التي جرت في العام 2022، بينما تم استبدال البطولة في العام الماضي بمسابقة الأندية النسوية الأردنية السعودية، والتي توج بلقبها فريق الاتحاد.
ويقام الدور النصف نهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي لقاء بالتعادل، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، لتحديد الفريق الفائز، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الفريقين الخاسرين.

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