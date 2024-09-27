مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي كأس الأردن للسيدات اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - تنطلق السبت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن للسيدات لكرة القدم
بنسختها الثالثة، من خلال إقامة مباراتين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
ويلتقي الاتحاد بنظيره النصر عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه عمان اف سي منافسه الأرثوذكسي عند الساعة الثامنة مساء.
ويتطلع فريق الاتحاد للحصول على الثنائية المحلية، من خلال تجاوز عقبة نظيره النصر، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 4 نقاط في الدور الأول، من فوز على الحسين إربد بخماسية نظيفة، والتعادل مع الأرثوذكسي بهدفين لمثلهما.
ويعتمد المدير الفني لفريق الاتحاد خالد الحربان في تشكيلته الأساسية، على كل من شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاق، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، زينة حازم، لين البطوش، إيناس الجماعين، روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف الآخر، يأمل النصر إحداث أكبر مفاجآت المسابقات المحلية على صعيد الكرة النسوية، وتسجيل فوز ينسي الفريق مرارة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، خصوصا وأن المباريات الإقصائية عادة تحمل مفاجآت للفرق الأقل حظا.
ويعتمد مدرب النصر فادي شاهين في تشكيلته الأساسية على كل من سوزان أبو قرق، سناء مفلح، عليا حسن، ميسم الأقطش، روبي موسى، ديانا ويجي، مسار عثامنة، تحرير القواسمة، مايا عويسات وجوانيتا أجوادزي.
وفي المواجهة الثانية بالمربع الذهبي، يتطلع فريق عمان اف سي لتسجيل فوزه الثالث على التوالي بالمسابقة، والوصول للمشهد الختامي للمرة الأولى في مشاركته الأولى، بعد انتصاره على النصر بهدف نظيف، ودك شباك الاستقلال في اللقاء الثاني له بستة أهداف مقابل هدف.
ويعول المدير الفني لفريق عمان اف سي أحمد حمكري بالتشكيلة الأساسية على كل من باتريسيا نكيتيا، رند أبو حسين، هيا خليل، أشيا كونستانس، منى الصاحب، ليان عجارمة، جوسي لاربي، رزان الزاغة، راما الخاشوك، تالا برغوثي وبانه البيطار.
ويمني الأرثوذكسي النفس في تسجيل حضور قوي بالكأس ببلوغ النهائي، وتعويض فقدان أمل المنافسة على لقب الدوري في وقت مبكر، وذلك بعد الظهور المميز في دور المجموعات.
ويعتمد المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا بصفة أساسية على كل من فوستينا نامكواي، شذى سهاونة، نور مشايخ، سلوى خليل، نور زوقش، تسنيم أبو الرب، نيومي أنيما، لوجين البطوش، ميرا عطاري، صوفيا حداد ورحمة جافارو.
وكان شباب الأردن قد توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي انطلقت في العام 2019، فيما تم إلغاء البطولة العامين 2020 و2021، وحصد الأهلي لقب النسخة الثانية للبطولة التي جرت في العام 2022، بينما تم استبدال البطولة في العام الماضي بمسابقة الأندية النسوية الأردنية السعودية، والتي توج بلقبها فريق الاتحاد.
ويقام الدور النصف نهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي لقاء بالتعادل، يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، لتحديد الفريق الفائز، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الفريقين الخاسرين.
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