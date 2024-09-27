Friday, 27 September 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اندماج بين مجموعة مغربي للتجزئة وريفولي فيجِن يقود الى تطور غير مسبوق في قطاع البصريات في الشرق الأوسط

9/27/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مجموعة مغربي للتجزئة، الرائدة في مبيع النظارات في الشرق الأوسط، عن إطلاق شراكة تاريخية مع مجموعة ريفولي الرائدة في مبيعات المنتجات الفاخرة في دول الخليج العربي. هذا الاندماج بين الشركتين الرائدتين يشكّل منعطفًا هامًا في تطور قطاع البصريات في الشرق الأوسط، وسيعود بفائدة كبيرة على العملاء وعلى أصحاب المصلحة في القطاع.
وستكون "مؤسسة مغربي-ريفولي" المعيار الجديد للتميّز في الخدمات والجودة في الشرق الأوسط بأكمله. الاستثمار المتواصل في الابتكار وفي القنوات المتعدّدة للمبيع سيقود الى التناغم بين المتاجر والقنوات الرقمية، ما يؤمن خدمات أفضل في قطاعات المنتجات الفاخرة والمتميّزة واللايفستايل.
وتنوي مجموعة مغربي للتجزئة التوسع حتى 290 متجرًا بنهاية 2024، مع إضافة 89 متجر ريفولي فِيجِن تتوزّع في الإمارات العربية المتّحدة، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين. الشركة الجديدة ستجعل من مجموعة مغربي مالكة للحصة السوقية الأكبر في الدول السبع التي تعمل فيها (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتّحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، ومصر).
في عام 2020 دخلت ريفولي الى قطاع توزيع النظارات إقليميّا مع سلسلة متاجرها الجديدة، ريفولي فِيجِن. عزّزت الابتكارات والشراكات الاستراتيجية التي قامت بها ريفولي فِيجِن من موقعها القيادي في هذا القطاع، وحقّقت نموًّا في إيراداتها وولاء عملائها. ستمتلك ريفولي نسبة الأقليّة من الأسهم في مجموعة مغربي للتجزئة، وينضمّ نائب الرئيس والشريك الإداري راميش برابهاكار الى مجلس إدارة مغربي، كما سيصبح عضوًا في لجنة الاستثمار مع استمراره في قيادة مجموعة ريفولي.
في أوائل عام 2024 حقّقت مجموعة مغربي للتجزئة نموًّا بأرقام مضاعفة للشركة عامّةً، وتزايدًا هائلًا في المبيعات أونلاين، وتابعت استثماراتها في كافة نواحي المجموعة. كما التزمت بتحقيق توازن جندري بنسبة 50٪، الهدف الذي ينوي الرئيس التنفيذي ياسر طاهر الاستمرار في العمل لتحقيقه.
وعلق أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مغربي للتجزئة: " تمثّل هذه العملية خطوة مهمّة الى الأمام في مسيرتنا مع انطلاقنا في المرحلة التالية من التحوّل. الشراكة مع مجموعة ريفولي هي بالفعل خطوة استثنائية ومهمّة. سوق النظارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال مشتّتًا، ونحن واثقون من قدرتنا معًا على قيادة التحوّلات في السوق الجاهز للتوحيد، والانطلاق نحو تأسيس دور عالميّ للمجموعة".
وقال راميش برابهاكار، نائب الرئيس، والشريك الإداري لمجموعة ريفولي: "إنه فخرٌ عظيم أن أقوم بالإعلان عن هذا الاندماج الاستثنائي مع مغربي، لنخلق عملاقًا إقليميّا في قطاع النظارات في الشرق الأوسط. بالنسبة لريفولي، تعتبر مغربي شريكًا مثاليّا، ما يجعلنا في الموقع الأول في تجارة النظارات في مراكز اقتصادية أساسية في الشرق الأوسط".
وأضاف ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي للتجزئة: "أنا في غاية الحماس للإعلان عن الاندماج مع ريفولي فِيجِن. هذا الاتحاد الاستراتيجي يجمع بين رائدين في التجارة الفاخرة المتخصّصة، كلاهما ملتزم بتوفير تجربة متميّزة للعملاء. سلسلة متاجر كلٍ منّا مكمّلة للآخر وستضمن لنا التفوق في أسواق مهمّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المواءمة بين قدراتنا المختلفة. معًا، نحن مستعدون وقادرون على إعادة تعريف التميّز في قطاع النظارات في المنطقة".
إن إتمام عملية الدمج يبقى رهنًا باستيفاء الشروط التجارية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240927_160549_482-->

MENAFN27092024000089011017ID1108723715

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث