شيري تحصد جائزة ((العلامة التجارية الصينية ذات الريادة العالمية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يركّز‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬كانتر‭ ‬براندز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬العلامات‭ ‬التجاريّة‭ ‬ذات‭ ‬الأداء‭ ‬المتميّز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬العولمة‭. ‬وتغطي‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬العلامة‭ ‬التجاريّة‭ ‬الصينيّة‭ ‬ذات‭ ‬الريادة‭ ‬العالميّة‮»‬‭ ‬ستة‭ ‬قطاعات،‭ ‬مع‭ ‬فائز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قطاع‭. ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬شيري‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬عقب‭ ‬تقييم‭ ‬شامل‭ ‬أجرته‭ ‬‮«‬كانتر‭ ‬براندز‮»‬‭ ‬لأداء‭ ‬الشركة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنمو‭ ‬المستدام‭ ‬والابتكار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬حرص‭ ‬شيري‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والبحث‭ ‬والتطوير‭ ‬ضمن‭ ‬العوامل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬فوزها‭ ‬بالجائزة‭. ‬إذ‭ ‬أنشأت‭ ‬الشركة‭ ‬8‭ ‬مراكز‭ ‬للبحث‭ ‬والتطوير‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مختبر‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لتوفير‭ ‬أنسب‭ ‬الحلول‭ ‬الفائقة‭ ‬الجودة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬البلدان‭ ‬والأقاليم‭.‬

‭ ‬وبفضل‭ ‬التزام‭ ‬شيري‭ ‬بالتوسّع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالميّة،‭ ‬نجحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تصدير‭ ‬منتجاتها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬ومنطقة‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬المبيعات‭. ‬كذلك‭ ‬ساهمت‭ ‬شيري‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬صورة‭ ‬جديدة‭ ‬ومشرّفة‭ ‬لعلامات‭ ‬السيّارات‭ ‬الصينيّة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالميّة‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬توفره‭ ‬مراكزها‭ ‬الحديثة‭ ‬للبحث‭ ‬والتطوير،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬كفاءتها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تسويق‭ ‬مخصصة‭ ‬وفعّالة‭ ‬لكل‭ ‬منطقة‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬صادرات‭ ‬شيري‭ ‬العالميّة‭ ‬قد‭ ‬شكّلت‭ ‬حوالي50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬مبيعات‭ ‬الشركة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعدها‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬أفضل‭ ‬مصدري‭ ‬سيّارات‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬للعام‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬سوق‭ ‬تعمل‭ ‬بها‭ ‬شيري،‭ ‬تساهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيليّة‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬والكوادر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلد‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬أُدرجت‭ ‬شيري‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬20‭ ‬مؤسسة‭ ‬ذات‭ ‬صورة‭ ‬عالميّة‭ ‬متميّزة‮»‬،‭ ‬وتربعت‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬فئة‭ ‬السيّارات‭ ‬ضمن‭ ‬تصنيف‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭ ‬و«كانتر‭ ‬براندز‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬50‭ ‬علامة‭ ‬تجاريّة‭ ‬صينيّة‭ ‬للعام‭ ‬2024‭. ‬