شيري تحصد جائزة ((العلامة التجارية الصينية ذات الريادة العالمية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نالت علامة شيري الرائدة جائزة «العلامة التجاريّة الصينيّة ذات الريادة العالميّة» ضمن حفل توزيع جوائز «كانتر براندز» المرموقة في شانغهاي، لتصبح بذلك الفائز الوحيد بهذه الجائزة في عالم السيّارات. وقد استقطبت هذه الفعالية رفيعة المستوى ممثلي أكثر من ألف علامة تجاريّة ونخبة من أبرز التنفيذيين الماليين، إلى جانب ممثلي أكبر وسائل الإعلام.
يركّز حفل توزيع جوائز «كانتر براندز» في الصين على تكريم العلامات التجاريّة ذات الأداء المتميّز في مختلف القطاعات بما يتماشى مع جهود العولمة. وتغطي جائزة «العلامة التجاريّة الصينيّة ذات الريادة العالميّة» ستة قطاعات، مع فائز واحد في كل قطاع. وقد حصلت شيري على هذه الجائزة عقب تقييم شامل أجرته «كانتر براندز» لأداء الشركة فيما يتعلق بالنمو المستدام والابتكار على مستوى العالم. كما جاء حرص شيري على الاستثمار المتواصل في الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير ضمن العوامل الأخرى التي أسهمت في فوزها بالجائزة. إذ أنشأت الشركة 8 مراكز للبحث والتطوير وأكثر من 300 مختبر حول العالم لتوفير أنسب الحلول الفائقة الجودة للمستخدمين في شتّى البلدان والأقاليم.
وبفضل التزام شيري بالتوسّع في السوق العالميّة، نجحت الشركة في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة مع نمو هائل في نسب المبيعات. كذلك ساهمت شيري في رسم صورة جديدة ومشرّفة لعلامات السيّارات الصينيّة على الساحة العالميّة بفضل الدعم الذي توفره مراكزها الحديثة للبحث والتطوير، فضلًا عن كفاءتها في وضع استراتيجيات تسويق مخصصة وفعّالة لكل منطقة.
يُذكر أن صادرات شيري العالميّة قد شكّلت حوالي50 % من إجمالي مبيعات الشركة، وهو ما ساعدها على الاحتفاظ بمكانتها الرائدة في طليعة أفضل مصدري سيّارات الركاب في الصين للعام الحادي والعشرين على التوالي. وفي كل سوق تعمل بها شيري، تساهم الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي من خلال عملياتها التشغيليّة وجهودها في تنمية الكفاءات والكوادر في كل بلد. هذا وقد أُدرجت شيري خمس مرات ضمن قائمة «أفضل 20 مؤسسة ذات صورة عالميّة متميّزة»، وتربعت على رأس فئة السيّارات ضمن تصنيف «جوجل» و«كانتر براندز» لأفضل 50 علامة تجاريّة صينيّة للعام 2024.
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