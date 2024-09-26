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سقوط ستينية بـ6 كيلو مخدرات بالمطار يكشف عن شبكة إجرامية للبيع والترويج

9/26/2024 8:10:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬بمحاكمة‭ ‬آسيوية‭ ‬متهمة‭ ‬بجلب‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬حيث‭ ‬شكلوا‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬لتهريب‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وترويجها،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محامية‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬وندب‭ ‬محامين‭ ‬للمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬والثالث‭ ‬وإعادة‭ ‬إعلان‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ (‬الهارب‭).‬

وكانت‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬قدومها‭ ‬وضبط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بينها‭ ‬الهيروين،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬التحريات‭ ‬المبدئية‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تعمل‭ ‬رفقة‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تهريب‭ ‬واستيراد‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وإخفائها‭ ‬بداخل‭ ‬حقائب‭ ‬السفر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المنفذ‭ ‬الجوي‭ ‬لمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لضبط‭ ‬والمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬حيث‭ ‬عثر‭ ‬بحيازتها‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬وبسؤالها‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬أقرت‭ ‬بأنها‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مسبق‭ ‬مع‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬لتهريب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجوي‭ ‬المطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬وتسليمها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالاستلام‭ ‬يتواصل‭ ‬معها‭ ‬آخر‭ ‬ضمن‭ ‬الشبكة‭ ‬ويتسلم‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬بغرض‭ ‬الترويج‭.‬

وعليه‭ ‬تم‭ ‬تمكين‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالمتهم‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬أبلغها‭ ‬بأنه‭ ‬سوف‭ ‬يقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬لتسلم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بوضعها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المواقع،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬وإطلاق‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تحت‭ ‬المتابعة‭ ‬الأمنية‭ ‬وحضر‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬وتسلم‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬التكميلية‭ ‬والنهائية‭ ‬توصل‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الواقعة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬استيراد‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تهريب‭ ‬الكميات‭ ‬بطرق‭ ‬احترافية‭ ‬بهدف‭ ‬ترويجها‭ ‬بداخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأسلوب‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭ ‬بغية‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مالية‭ ‬لصالح‭ ‬التنظيم‭ ‬العصابي‭ ‬ويترأس‭ ‬الشبكة‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتهريب‭ ‬الكميات‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسليمها‭ ‬الى‭ ‬المخزنين‭ ‬والمروجين‭ ‬للبدء‭ ‬بعملية‭ ‬ترويجها‭ ‬بأوامر‭ ‬منه‭.‬

وقد‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهمتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬جلبتا‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬فيما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬أنه‭ ‬باع‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬وموثرا‭ ‬عقليا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬كما‭ ‬حاز‭ ‬واحرز‭ ‬مؤثرا‭ ‬عقليا‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬بينما‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بأنه‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونًا‭ ‬فتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة‭. ‬

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