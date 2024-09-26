سقوط ستينية بـ6 كيلو مخدرات بالمطار يكشف عن شبكة إجرامية للبيع والترويج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدأت المحكمة بمحاكمة آسيوية متهمة بجلب مواد مخدرة إلى البحرين بالاشتراك مع ثلاثة آخرين حيث شكلوا فيما بينهم شبكة إجرامية لتهريب المادة المخدرة وترويجها، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 1 أكتوبر للاطلاع والرد من قبل محامية المتهمة الأولى وندب محامين للمتهمة الثانية والثالث وإعادة إعلان المتهم الرابع (الهارب).
وكانت المتهمة الأولى سقطت في مطار البحرين بعد قدومها وضبط أكثر من 6 كيلوجرامات من المواد المخدرة بينها الهيروين، ومن خلال إجراء التحريات المبدئية تم التوصل إلى أن المتهمة الثانية تعمل رفقة المتهمة الأولى ضمن شبكة تقوم على تهريب واستيراد المواد المخدرة وإخفائها بداخل حقائب السفر عن طريق المنفذ الجوي لمطار البحرين الدولي، حيث تم استصدار إذن من قبل النيابة العامة لضبط والمتهمة الثانية حيث عثر بحيازتها على مبالغ مالية وبسؤالها عن الواقعة أقرت بأنها على تواصل مسبق مع المتهمة الأولى لتهريب المواد المخدرة عبر المنفذ الجوي المطار البحرين الدولي وتسليمها بناء على طلب من قبل المتهم الرابع وبعد أن تقوم بالاستلام يتواصل معها آخر ضمن الشبكة ويتسلم المادة المخدرة بغرض الترويج.
وعليه تم تمكين المتهمة الثانية بالاتصال بالمتهم الرابع الذي أبلغها بأنه سوف يقوم بإرسال أحد الأشخاص لتسلم المواد المخدرة بعد أن تقوم بوضعها في أحد المواقع، وبناء على ذلك الاتفاق وتم التوجه إلى أحد المواقع بمنطقة الجفير وإطلاق المتهمة الثانية تحت المتابعة الأمنية وحضر المتهم الثالث وتسلم المواد المخدرة وتم القبض عليه.
وبإجراء التحريات التكميلية والنهائية توصل الى ان الواقعة تتمثل في شبكة استيراد كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعمل على تهريب الكميات بطرق احترافية بهدف ترويجها بداخل مملكة البحرين بأسلوب البريد الميت بغية تحقيق عوائد مالية لصالح التنظيم العصابي ويترأس الشبكة المتهم الرابع الذي يعمل على الترتيب والتنسيق لتهريب الكميات الى داخل مملكة البحرين وتسليمها الى المخزنين والمروجين للبدء بعملية ترويجها بأوامر منه.
وقد وجهت النيابة العامة الى المتهمتين الأولى والثانية أنهما في غضون عام 2023 و2024 جلبتا بقصد الاتجار مادة الهيروين والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، فيما وجهت النيابة العامة الى المتهم الثالث أنه باع بقصد الاتجار مادة الهيروين وموثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما حاز واحرز مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، بينما وجهت النيابة العامة الى المتهم الرابع بأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة من المتهمين الأولى والثانية والثالث على جلب المادة المخدرة مادة الهيروين والمؤثر العقلي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا فتمت الجريمة بناء ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
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