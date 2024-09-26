المرور: ضبط 582 مخالفا لتجاوزهم من مسار الطوارئ خلال شهر سبتمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬والمراقبة‭ ‬المرورية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بحق‭ ‬المخالفين،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تسببه‭ ‬هذه‭ ‬الانتهاكات‭ ‬من‭ ‬تعطيل‭ ‬لحركة‭ ‬المرور،‭ ‬وتعريض‭ ‬الآخرين‭ ‬لخطر‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬مرورية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعطل‭ ‬مركبة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬المخصص،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعديهم‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬الآخرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعاقتهم‭ ‬للمركبات‭ ‬المخصصة‭ ‬للطوارئ‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬لأداء‭ ‬واجباتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمرور،‭ ‬الأمن،‭ ‬الصحة،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الحرائق‭.‬

وشددت‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تكثيف‭ ‬المراقبة‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمحورية‭ ‬لضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والقواعد‭ ‬المرورية،‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطرق‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬استمرار‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬حول‭ ‬مخاطر‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬والسلوكيات‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭.‬