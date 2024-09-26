المرور: ضبط 582 مخالفا لتجاوزهم من مسار الطوارئ خلال شهر سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المروري وتطبيق القانون، تمكنت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة العمليات والمراقبة المرورية، من ضبط 582 سائقًا خالفوا قواعد السير باستخدام المسار المخصص للطوارئ (الخط الأصفر)، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأوضحت إدارة العمليات والمراقبة المرورية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، نظرًا إلى ما تسببه هذه الانتهاكات من تعطيل لحركة المرور، وتعريض الآخرين لخطر وقوع حوادث مرورية، وخاصة في حال تعطل مركبة على هذا المسار المخصص، فضلًا عن تعديهم على حقوق مستخدمي الطريق الآخرين، بما في ذلك إعاقتهم للمركبات المخصصة للطوارئ التي تعتمد على هذا المسار لأداء واجباتها المتعلقة بالمرور، الأمن، الصحة، ومكافحة الحرائق.
وشددت الإدارة على استمرار تكثيف المراقبة المرورية على الطرق الرئيسية والمحورية لضمان الالتزام التام بالقوانين والقواعد المرورية، بهدف الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.
كما أكدت استمرار الحملات التوعوية التي تنظمها الإدارة العامة للمرور، سواء على أرض الواقع أو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة الوعي المروري حول مخاطر هذه المخالفات والسلوكيات غير المسؤولة.
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