((إلى)) يحتفي بالفائزين بجوائز الكنز لشهر يونيو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الضخمة،‭ ‬علّق‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬سلمان‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لفوزي‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوقع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬أنوي‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬لمساندة‭ ‬أسرتي‭ ‬وتغطية‭ ‬نفقاتي‭ ‬الخاصة‮»‬‭. ‬وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬نيّته‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الادخار‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الكنز،‭ ‬أجاب‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬كما‭ ‬أحث‭ ‬أصدقائي‭ ‬وأسرتي‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالمثل‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بخدمات‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬فهي‭ ‬سهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬وُمباشرة‭ ‬ومُتاحة‭ ‬للجميع‮»‬‭.

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ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬ندى‭ ‬طرادة،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والزبائن‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬لقاء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬الكنز‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تلبية‭ ‬الجوائز‭ ‬لاحتياجاتهم‭ ‬المالية‭ ‬المختلفة‭ ‬وإثراء‭ ‬حياتهم‭. ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬دور‭ ‬حساب‭ ‬الكنز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضخمة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يضع‭ ‬أيضًا‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬للقيام‭ ‬بالادخار‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحرية‭ ‬المالية‭. ‬نُشجع‭ ‬جميع‭ ‬عملائنا‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬المبتكر‭ ‬للادخار‮»‬‭.‬

ويُمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الجوائز‭ ‬المتبقية‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواعيد‭ ‬الإيداع‭ ‬وإجراء‭ ‬السحوبات‭ ‬النهائية‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬ ilabank ‭.‬ com ‭/‬ AlKanz ‭. ‬اغتنم‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬القادمة،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬هو‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬ستحقق‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬أحلامك،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬عطلة‭ ‬أو‭ ‬بيت‭ ‬أو‭ ‬سيارة‭ ‬الأحلام‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬