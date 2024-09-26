((إلى)) يحتفي بالفائزين بجوائز الكنز لشهر يونيو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك «إلى»، التابع لبنك ABC ، الفائزين الخمسة بجوائز الكنز التي تبلغ قيمتها الإجمالية 290 ألف دولار أمريكي لشهر يونيو 2024، حيث فاز السيد حسن إبراهيم سلمان بالجائزة الكبرى وقيمتها 250 ألف دولار أمريكي، وحصل كل من الفائزين الأربعة المتبقين على جائزة واحدة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، والفائزون هم: سعد المران، صالح سيادي، حسين المؤلف، وليث محمد.
وفي تعليقه على الفوز بالجائزة الضخمة، علّق حسن إبراهيم سلمان قائلًا: «أنا سعيد للغاية لفوزي بالجائزة الكبرى، لم أكن أتوقع هذا الأمر على الإطلاق. أنوي استخدام هذا المبلغ لمساندة أسرتي وتغطية نفقاتي الخاصة». وعند سؤاله عن نيّته في مواصلة الادخار في حساب الكنز، أجاب قائلًا: «بالتأكيد، كما أحث أصدقائي وأسرتي على القيام بالمثل. أنا سعيد بخدمات بنك «إلى»، فهي سهلة الاستخدام وُمباشرة ومُتاحة للجميع».
ومن جانبها، قالت السيدة ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن لدى بنك «إلى»: من الرائع لقاء الفائزين بجوائز الكنز والتعرف على كيفية تلبية الجوائز لاحتياجاتهم المالية المختلفة وإثراء حياتهم. لا يقتصر دور حساب الكنز على تقديم جوائز نقدية ضخمة فحسب، بل يضع أيضًا العملاء على المسار الصحيح للقيام بالادخار وتحقيق الحرية المالية. نُشجع جميع عملائنا على الاستفادة من هذا الحل المبتكر للادخار».
ويُمكن الاطلاع على جدول الجوائز المتبقية لهذا العام، بما في ذلك مواعيد الإيداع وإجراء السحوبات النهائية عبر موقع بنك «إلى»: ilabank . com / AlKanz . اغتنم فرصة الفوز بإحدى الجوائز القادمة، قد يكون عام 2024 هو العام الذي ستحقق فيه جميع أحلامك، سواء كانت عطلة أو بيت أو سيارة الأحلام أو أي هدف آخر في الحياة.
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