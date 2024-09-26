مجلس السفراء العرب في لندن يقيم حفل استقبال على هامش مؤتمر حزب العمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برئاسة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، أقام مجلس السفراء العرب في لندن حفل استقباله السنوي على هامش مؤتمر حزب العمال البريطاني في مدينة ليفربول، والذي يعد الأول بعد فوز الحزب في الانتخابات البريطانية العامة، وتوليه رئاسة الحكومة البريطانية.
وتأتي هذه الفعالية السنوية تأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والمملكة المتحدة والحرص المتبادل على استمرارية توطيدها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي كلمته خلال الحفل، أعرب السفير عن تقديره للحوار البنّاء بين الدول العربية والمملكة المتحدة، مشيدًا بالدور البريطاني في دعم الحوار وتبادل وجهات النظر، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود الدولية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على التزام الدول العربية بحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
كما أشار إلى أهمية استمرار الجهود الدولية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على التزام الدول العربية بدعم الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، موضحًا معاليه أن احتواء التوترات الحالية لا يشكل ضرورة إقليمية فحسب، بل مصلحة دولية مشتركة.
من جانبه، أعرب اللورد فيرنون كوكر، وزير مجلس اللوردات البريطاني وزير الدولة المعني بالعلاقات الدولية والدبلوماسية بوزارة الدفاع البريطانية، في كلمته عن تطلع حكومة حزب العمال في تعزيز التعاون مع الدول العربية الصديقة، مشددًا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الراهنة. كما أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات وإحراز تقدم ملموس في مساعي السلام وضمان استقرار دائم في المنطقة.
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