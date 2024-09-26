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مجلس السفراء العرب في لندن يقيم حفل استقبال على هامش مؤتمر حزب العمال

9/26/2024 7:16:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬أقام‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حفل‭ ‬استقباله‭ ‬السنوي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليفربول،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البريطانية‭ ‬العامة،‭ ‬وتوليه‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭.‬‮

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬السنوية‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬توطيدها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬‮

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للحوار‭ ‬البنّاء‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحوار‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بحل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬‮

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بدعم‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬موضحًا‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬احتواء‭ ‬التوترات‭ ‬الحالية‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬ضرورة‭ ‬إقليمية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬مصلحة‭ ‬دولية‭ ‬مشتركة‭. ‬‮

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬اللورد‭ ‬فيرنون‭ ‬كوكر،‭ ‬وزير‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬البريطاني‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬المعني‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية،‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الصديقة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬الراهنة‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬لاستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬وإحراز‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬السلام‭ ‬وضمان‭ ‬استقرار‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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