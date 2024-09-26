نائب رئيس الأمن العام يترأس وفد ((الداخلية)) في اجتماع مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع الخامس لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها نتائج وتوصيات الاجتماع الأخير لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس والعمل على تنفيذها، كما تم بحث عدد من الرؤى المطروحة والتجارب الناجحة من قبل الدول الأعضاء في ضوء تطوير الجهود المبذولة لتطوير مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك.
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