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نائب رئيس الأمن العام يترأس وفد ((الداخلية)) في اجتماع مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون

9/26/2024 7:16:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬اللواء‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬لمديري‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬نتائج‭ ‬وتوصيات‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬لأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬المطروحة‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تطوير‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭.‬

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