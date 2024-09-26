وكيل الخارجية يشارك في الاجتماعين الوزاريين الخليجيين مع دول ((البنلوكس)) و((الشمال الأوروبي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الشمال الأوروبي الخمس، وذلك
على هامش أعمال
الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في
نيويورك.
وتم خلال الاجتماع، استعراض
أوجه التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الشمال الأوروبي (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا)، ومناقشة سبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، هذا إلى جانب بحث أبرز التطورات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والرخاء في المنطقة والعالم.
حضر الاجتماع، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية.
كما شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول اتحاد البنلوكس.
وتم خلال الاجتماع، استعراض
أوجه التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول اتحاد البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، هذا إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
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