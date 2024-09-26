وكيل الخارجية يشارك في الاجتماعين الوزاريين الخليجيين مع دول ((البنلوكس)) و((الشمال الأوروبي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض

أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬الشمال‭ ‬الأوروبي‭ (‬السويد‭ ‬والنرويج‭ ‬والدنمارك‭ ‬وفنلندا‭ ‬وأيسلندا‭)‬،‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والبيئية،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬اتحاد‭ ‬البنلوكس‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعراض

أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬اتحاد‭ ‬البنلوكس‭ (‬بلجيكا‭ ‬وهولندا‭ ‬ولوكسمبورج‭)‬،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والثقافية‭ ‬والبيئية،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬

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