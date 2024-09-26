ممثل الأمير رؤية 2035 تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل إقليميا ودوليا



العالم يحتاج مجلس أمن شاملاً وشفافاً وكفئاً وفعالاً وديموقراطياً وخاضعاً للمساءلة

الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل في نشر خطاب الكراهية وبث المعلومات الخاطئة يزعزع الأمن السيبراني

نقدر ما تقوم به دولة قطر خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون من جهود تسهم بتعزيز مسيرة دول المجلس على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف

نجدد التهنئة للسعودية بمناسبة فوزها باستضافة «إكسبو 2030» وبطولة كأس العالم 2034 مؤكدين تسخير كافة إمكانيات الكويت للمساهمة مع الأشقاء في المملكة لإنجاحهما

ندعو العراق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات في كافة الملفات العالقة بين البلدين والالتزام بالاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في «خور عبداللٰه»

السلام في منطقتنا لن يتحقق ولن ننعم به إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ونرحب بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول خلال الأشهر الماضية

نُعرب عن إدانتنا للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية ومحاولة جره للصراع القائم بالمنطقة، وتجاهله للإرادة والمناشدات الدولية نُجدد الدعوة لإيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد كلمة الكويت في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،

وفيما

يلي

نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـ معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

ـ معالي الأمين العام للأمم المتحدة،

ـ أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الوفود،

ـ السيدات والسادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بداية، يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وتمنيات سموه بنجاح أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعاتها.

السيد الرئيس:

أتقدم بالتهنئة لشخصكم الموقر وبلدكم الصديق لانتخابكم رئيسا للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن على ثقة بأن ما تملكونه من خبرة واسعة في العمل الدولي سوف يمكنكم من إدارة أعمالها بكل حنكة واقتدار، حيث إن رؤيتكم القاضية بأن «الوحدة في التنوع، من أجل تعزيز السلام، والتنمية المستدامة، والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان» لها أهمية بالغة وضرورة ملحة في عالمنا اليوم.

كما أود كذلك أن أشيد بالجهود التي بذلها سلفكم السيد/ دنس فرانسيس، خلال رئاسته للدورة السابقة. وأثمن عاليا القيادة الحكيمة والمساعي البناءة لمعالي الأمين العام لهذه المنظمة العريقة والتي تجلت في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.. مستندا في جهوده على إنفاذ الرسالة السامية للأمم المتحدة.. متمسكا بنصوص ميثاقها المرتكز على حفظ السلم والأمن الدوليين عبر رفع وتيرة الاستعدادات للخطوب الطارئة وفق آليات مبتكرة عمادها حقوق الإنسان وكرامته، ومحورها تعزيز العدالة والقانون الدولي.

السيد الرئيس:

إن الحفاظ على فاعلية هذه المنظمة وإنتاجيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كافة أشكال التحديات، ففي الأيام القليلة الماضية عقدت قمة المستقبل التي حاكت واقع حال عالمنا اليوم، وسلطت الضوء على تحديات جسيمة بحاجة إلى وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح مؤسسات رئيسية، من أهمها مجلس الأمن والمؤسسات المالية العالمية.. وإن التاريخ مليء بمحطات انطلاق مختلفة، ولا نريد أن تكون قمة المستقبل هذه محطة عالمية لا تستثمر بالشكل الأمثل، فقد ثابر معالي الأمين العام مشكورا كي نقف ونتأمل في مسيرة عملنا المشترك في المجال المتعدد الأطراف.

كما حرص على أن يجمع قادة الدول الأعضاء لنؤكد أن المخاطر تحدق بنا جميعا، ولا يوجد من هو بمنأى عن تبعات هذه المخاطر، فلا طريق أمامنا إلا من خلال التعاون والتعاضد نحو الأهداف المشتركة.

السيد الرئيس:

إن الحديث عن تجديد التضامن الدولي لا يصلح إلا بتوافر إرادة سياسية دولية جادة للإصلاح، خاصة في مجلس الأمن، وتحديث آليات العمل الدولي بما يقود إلى المواكبة المطلوبة لمواجهة ودرء أي خطر يهدد أمن عالمنا واستقراره.. وللأسف نرى أن هذه الإرادة ما زالت مفقودة، حيث لمسنا عن قرب أن وجود تلك الإرادة السياسية يتطلب مناخا تسوده الثقة والمشاركة الفاعلة، وما ذلك إلا من منطلق إيماننا بأن مجلس الأمن هو المسؤول الأول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن يبنى العمل فيه على الديموقراطية في اتخاذ القرار، والتمثيل العادل للدول الأعضاء، فضلا عن أهمية أن يكون ذا تجاوب أكبر مع عالم اختلف كليا عما كان عليه في العام 1945، وصولا إلى مجلس أمن شامل.. شفاف.. كفء..فعال.. ديموقراطي.. خاضع للمساءلة.

السيد الرئيس:

إن وتيرة الابتكارات التكنولوجية والاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية والتحريض والتجنيد الإرهابي وبث المعلومات الخاطئة والمضللة.. باتت تزعزع وتمس الأمن السيبراني، الأمر الذي يجب أن نعيره الاهتمام اللازم، فلقد راح ضحية هذا الاستخدام السلبي شباب في مقتبل أعمارهم، وكل ذلك يؤكد أن مكافحة هذه الآفات تتطلب تعاونا دوليا.

وفي سبيل تحقيق تطلعات شعوبنا وآمالها وتأمين مستقبل مشرق لها، فإنه من غير الموضوعي أن نتطلع إلى هذا المستقبل دون أن تكون هناك محاسبة ومساءلة لكل من تعدى على نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فلن تتحقق العدالة والمساواة في ظل معايير مزدوجة، ولن يكون هناك مستقبل مشرق إلا عند يقين الجميع وتمسكهم بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

السيد الرئيس:

نحتفي هذا العام بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أثبت خلال مسيرته المباركة عبر العقود الأربعة الماضية أنه ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا.

وفي هذا السياق، يطيب لي أن أعرب عن تقديرنا العميق لدولة قطر الشقيقة، لما تقوم به خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهود مخلصة تسهم في تعزيز مسيرة دول المجلس على الصعيدين: الثنائي والمتعدد الأطراف.

واليوم، ودولة الكويت على أعتاب تولي رئاسة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر المقبل، فإننا نجدد التأكيد على عزمنا الراسخ لمواصلة هذه المسيرة المباركة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتحقيق الأهداف السامية التي نتطلع إليها جميعا، فقد كان مجلس التعاون وما يزال وسيظل ـ بإذن الله تعالى ـ صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة.

وتتطلع دولة الكويت إلى الفعاليات الإقليمية والدولية التي سوف تستضيفها دول مجلس التعاون مجددين التهنئة في هذا السياق للأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض «إكسبو 2030»، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، مؤكدين تسخير كافة إمكانيات دولة الكويت للمساهمة مع الأشقاء في المملكة لإنجاحهما.

السيد الرئيس:

إيمانا من دولة الكويت بمبدأ حسن الجوار، فقد حرصت ومنذ قرابة عقدين من الزمن على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق المتواصل الهادف لإعادته إلى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية، بما يحقق آمال شعبه الشقيق وتطلعاته، حيث تدعو دولة الكويت جمهورية العراق الشقيق إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة حاسمة عاجلة لمعالجة كافة الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.. والانتهاء من ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، في نطاق المتابعة الأممية ومجلس الأمن تحديدا.

كما نحث الأشقاء في جمهورية العراق على الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبدالله، وهي الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة، وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر.. مؤكدين أهمية الحوار واستمراره، تأسيسا لعلاقات واعدة ومستقبل مشرق مبني على التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.

السيد الرئيس:

بممارسات لا يقبلها دين، ولا يقرها قانون، ولا تتفق مع الفطرة الإنسانية السوية، يشهد العالم كله تصاعدا خطيرا للعمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والضفة الغربية، وما يتعرضون إليه من عقاب جماعي واستهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة، أدت إلى قتل عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجالا فاق عددهم الـ 41 ألف شهيد، وإمعان القوة القائمة بالاحتلال في استهداف مقار المنظمات الدولية والبنى التحتية ومرافق سبل الحياة، واستمرارها للتهجير القسري لسكان القطاع.

وإن السلام في منطقتنا لن يتحقق ولن ننعم به إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.. وفي هذا الصدد، ترحب دولة الكويت بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول خلال الأشهر الماضية، وتدعو الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وستظل دولة الكويت مساندة للحق الفلسطيني داعمة لشعبه، وقد تشرفت بتقديم مرافعة خطية وشفهية أمام محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة. كما تشرفت دولة الكويت رفقة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية سلوڤينيا الصديقة ومائة وعشرين دولة أخرى أعضاء في الأمم المتحدة بالتوقيع على وثيقة «الالتزامات المشتركة» لدعم وكالة «الأونروا»، حيث إن ما طال هذه الوكالة ما هو إلا تأكيد الجانب الآخر لغياب أي رغبة جادة في الوصول إلى السلام الحقيقي.

وإن ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة جراء الاشتباكات المسلحة لهو مدعاة للقلق البالغ، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار والعودة إلى المسار السياسي السلمي، بما يحفظ أمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، معربين عن الدعم لكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجارية، بما يقود إلى حل سياسي يكفل إنهاء الأزمة، وتوفير الحماية المطلوبة للمدنيين، تسهيلا لوصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين أهمية احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه.

وحول الأوضاع في اليمن الشقيق، فإن دولة الكويت تجدد دعمها للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الثلاثة المتفق عليها، صونا لأمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه.

كما نشيد بالجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة لإحياء العملية السياسية بهدف تحقيق حل شامل مستدام في اليمن.. معربين عن قلقنا إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مؤكدين احترام حق الملاحة البحرية وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفيما يتصل بالأوضاع في سوريا، تؤكد دولة الكويت ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2254، ويحقق تطلعات شعبها الشقيق إلى الأمن والاستقرار، وكذلك الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، فإن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أودت بأرواح المئات من المدنيين الذين لا ذنب لهم من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو الأمر الذي دائما ما كنا نحذر منه ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة.

كما نعرب عن إدانتنا للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية ومحاولة جره للصراع القائم بالمنطقة، وتجاهله للإرادة والمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين في الوقت ذاته إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701.

وإننا نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في دولة ليبيا الشقيقة، داعين إلى تغليب الحكمة وصوت العقل، واللجوء إلى الحوار السياسي لحل الخلافات، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار.

وعلى الصعيد الإقليمي وترسيخا لقواعد حسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

السيد الرئيس:

لقد عمدت دولة الكويت من خلال «رؤية الكويت 2035» المستندة في عدد من آلياتها على مواكبة ومتابعة كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية، وما يرتبط بها من تطورات ومؤثرات بهدف إيجاد أواصر الربط والجذب والتنبؤ بالفرص المتاحة، لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي تجاري ثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، وبصورة تكون معها السياسة الخارجية حاضرة في هذه العملية التنموية الموسعة وفق دبلوماسية مستندة على الرقمنة، لنقل العمل الديبلوماسي من الأطر التقليدية إلى صناعة تتفاعل على نحو متواصل مع المعطيات والواقع الدولي، وفق عمليات ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد.

وفي الختام،،

لا يسعني إلا أن أجدد تمسك دولة الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها، وبما يكفل تطوير الحوكمة الدولية وتعزيزها، لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء، معربا ـ في هذا الصدد ـ عن تطلع دولة الكويت للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تحقيق طموحات كافة الشعوب وآمالها في العيش بعالم مزدهر يسوده الأمن والأمان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،