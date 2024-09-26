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بني مصطفى: العدوان على غزة يؤثر بشكل رئيسي على النساء والفتيات

9/26/2024 4:55:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المراة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، حيث جرى خلال اللقاء الذي عقد مقر الوزارة بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك، ولا سيما في تعزيز دور المرأة في الأمن والسلام مع التركيز على معاناة المرأة والفتاة الفلسطينية في ظل الاحتلال.

وجددت بني مصطفى التأكيد على مواقف جلالة الملك المعظم تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وما جاء في خطاب جلالته في الأمم المتحدة، حيث شدّد على مسؤوليات المجتمع الدولي حيال المعاناة التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة، علاوةً على موقفه الثابت في دعم الأردن للقضية الفلسطينية.

وأكدت على ما جاء في خطاب جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال مشاركتها في قمة عالم شاب واحد السنوية من أن العالم يستحق نظاماً أكثر عدالة ومساواة ، وتحذيرها من التداعيات الخطيرة للممارسات الاسرائيلية التي ستؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.

وبينت أن العدوان على غزة يؤثر بشكل رئيسي على النساء والفتيات في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها في ظل انعدام الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أهمية تضافر وتكثيف الجهود لدعم قضية المرأة والفتاة الفلسطينية، من خلال حملة الـ 16 يوم لمناهضة ضد العنف ضد النساء والفتيات، وخلال اجتماعات لجنة وضع المرأة في نيويورك.

من جانبها، أشارت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي على أن هذا اللقاء يأتي في ظل استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني، حيث تدفع النساء ثمناً باهظاً جراء هذه الاعتداءات، وياتي هذا اللقاء لتعزيز التنسيق بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، ووزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة الأردنية على الصعيد العربي وفي المحافل الدولية ، متطلعة إلى تعزيز هذا التعاون في المستقبل من خلال شراكات فعالة تساهم في تمكين المرأة وزيادة دورها في مواجهة التحديات.

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