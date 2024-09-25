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مقترح فرنسي-أميركي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما

9/25/2024 9:19:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من فرنسا لبحث التطورات المتصاعدة في لبنان.
وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال الجلسة عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.
وقال بارو إنّه "في الأيام الأخيرة عملنا مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات".
وأخبر مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا بأن "الحل الدبلوماسي ممكن بالفعل" ، وأضاف أن الخطة ستعلن قريبا.
وقال "نعول على الطرفين لقبولها دون تأخير من أجل حماية السكان المدنيين والسماح ببدء المفاوضات الدبلوماسية".
وذكر بارو الذي سيتوجه إلى لبنان في الأيام المقبلة أن باريس عملت مع الأطراف في تحديد المعايير لحل دبلوماسي للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وأردف قائلا "إنه مسار صعب ولكنه ممكن"
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان بعدما أثارت الضربات الإسرائيلية المكثّفة مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وقال غوتيريش في مستهل الجلسة إن التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله "يفتح أبواب الجحيم في لبنان"، مشيرا إلى أنّ "الجهود الدبلوماسية تكثفت للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار".
وألح غوتيريش على ضرورة احترام سيادة لبنان، مشيرا إلى أن "أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب.
واكد الامين العام للامم المتحدة ان لبنان أضحى على حافة الهاوية، مضيفا ان تبادل إطلاق النار بين الجماعات المسلحة والجيش الإسرائيلي هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
وقال ، ان الخط الأزرق شهد توترات لسنوات ولكن منذ أكتوبر اتسع نطاق تبادل إطلاق النار وعمقه وكثافته، مؤكدا ان الأعمال العدائية تصاعدت بشكل كبير بعد تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان.
وتابع ان الشعب اللبناني يحتاج إلى 70 مليون دولار على الأقل للاستجابة لأعداد متزايدة من النازحين. وناشد غوتيريش جميع الأطراف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
بدوره، قال نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة: الدبلوماسية سوف تزداد صعوبة في ظل التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحزب الله.
واضاف: نسعى إلى تجنب حرب أوسع، وهي ليست في مصلحة إسرائيل أو لبنان. مبديا القلق الاميركي بشأن التقارير التي تفيد بمقتل مئات المدنيين في لبنان.
وقال: ان انتشار حزب الله في الخط الأزرق كان مصدرا لعدم الاستقرار، مضيفا ، لا أحد يريد تكرار حرب شبيهة بحرب 2006.
واكد الديبلوماسي الأميركي ان القرار 1701 هو السبيل الوحيد لقلب دورة التصعيد وتمكين النازحين في إسرائيل ولبنان من العودة.
وقال: نعمل مع دول أخرى على مقترح نأمل أن يؤدي إلى هدوء بين إسرائيل وحزب الله.
من ناحيته، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ، ان لبنان ضحية عدوان سيبراني إلكتروني قد يتحول إلى عدوان بري، ويجب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على كل الجبهات ونؤكد حق لبنان في الاستقرار والأمن.
واضاف في جلسة مجلس الامن الدولي ان ، فرنسا كانت دائماً وفية للبنان وشعبه والدليل سعيها اليوم إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب القذرة.
وقال ، ان عدد الشهداء المدنيين في ارتفاع والمستشفيات اصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من الجرحى، مضيفا ان الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالاستقرار.
وتابع: جئنا لنؤكد على حق لبنان في الاستقرار والأمان والسيادة والدفاع عنها.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ان التطورات خلال الأيام الأخيرة تظهر أن أسوأ توقعاتنا أصبحت واقعا، المدنيون هم الضحايا على جانبي الخط الأزرق.
وادان نائب وزير الخارجية الروسي بشدة الهجوم العسكري واسع النطاق والاستفزازات ضد لبنان، مؤكدا رفض بلاده بشدة الهجمات العشوائية التي يكون ضحاياها من المدنيين.
ودعا إلى وقف الأعمال القتالية في لبنان بشكل فوري، مؤكدا ان تجنب حرب واسعة النطاق في المنطقة يستدعي وقف إراقة الدماء في غزة.
وقال ان هناك حاجة لتطبيق قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي اللبنانية. واكد دعم روسيا لقوات اليونيفيل التي تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق.

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