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القائد العام يستقبل مدير عام شركة الاتصالات الباكستانية الوطنية

9/25/2024 7:25:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬عاصم‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الباكستانية‭ ‬الوطنية‭ (‬ NRTC ‭) ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالمدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الباكستانية‭ ‬الوطنية‭ (‬ NRTC ‭) ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الشقيقة‭.‬

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