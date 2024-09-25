القائد العام يستقبل مدير عام شركة الاتصالات الباكستانية الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين العميد محمد عاصم المدير العام لشركة الاتصالات الباكستانية الوطنية (
NRTC ) والوفد المرافق، وذلك صباح أمس.
رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالمدير العام لشركة الاتصالات الباكستانية الوطنية ( NRTC ) والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالعلاقات المتميزة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
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