وزير النفط والبيئة يلتقي رئيس لجنة التفاوض الحكومية لـ ((البلاستيك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، لويس فاياس فالديفيسو سفير الإكوادور لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس لجنة التفاوض الحكومية لوضع صك قانوني ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وأشاد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه بالدور المهم الذي تقوم به سكرتارية لجنة التفاوض الحكومية لتسيير الأعمال والمهام المناطة باللجنة للانتهاء من نص الصك القانوني الملزم بنهاية العام الحالي وذلك بناء على قرار الجمعية العامة للبيئة 5/14، مؤكداً أن مملكة البحرين وضمن فريق التفاوض لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تُقدر وتُثمن ما تقوم به السكرتارية في هذا الإطار.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه أن الصك القانوني الملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي لابد وأن يُعالج الإدارة غير السليمة للمواد البلاستيكية بعد أن تتحول إلى مخلفات، مشيراً إلى أن البلاستيك بات مادة أساسية في مختلف الصناعات والقطاعات، ما يجعل من الضروري
ضمان ألا يكون للصك المُنتظر تأثيرات سلبية على الدول من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أهمية التوافق والتعاون الدولي للحد من التلوث الناجم عن الإدارة غير السليمة للمخلفات والمواد البلاستيكية.
كما تم استعراض الجهود والمبادرات التي قامت بها مملكة البحرين للحد من التلوث البلاستيكي منذ عام 2019 تماشياً مع الدعوات الأممية والتوجهات العالمية بهذا الشأن.
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