وزير النفط والبيئة يلتقي رئيس لجنة التفاوض الحكومية لـ ((البلاستيك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬سكرتارية‭ ‬لجنة‭ ‬التفاوض‭ ‬الحكومية‭ ‬لتسيير‭ ‬الأعمال‭ ‬والمهام‭ ‬المناطة‭ ‬باللجنة‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬نص‭ ‬الصك‭ ‬القانوني‭ ‬الملزم‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للبيئة‭ ‬5‭/‬14،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضمن‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تُقدر‭ ‬وتُثمن‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬السكرتارية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬‮

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وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬أن‭ ‬الصك‭ ‬القانوني‭ ‬الملزم‭ ‬لإنهاء‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬لابد‭ ‬وأن‭ ‬يُعالج‭ ‬الإدارة‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬للمواد‭ ‬البلاستيكية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مخلفات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البلاستيك‭ ‬بات‭ ‬مادة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصناعات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الضروري‮

‬‭ ‬ضمان‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬للصك‭ ‬المُنتظر‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التوافق‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬للمخلفات‭ ‬والمواد‭ ‬البلاستيكية‭.‬‮

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كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الدعوات‭ ‬الأممية‭ ‬والتوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬

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