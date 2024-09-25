Thursday, 26 September 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير النفط والبيئة يلتقي رئيس لجنة التفاوض الحكومية لـ ((البلاستيك))

9/25/2024 7:25:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ،‭ ‬لويس‭ ‬فاياس‭ ‬فالديفيسو‭ ‬سفير‭ ‬الإكوادور‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التفاوض‭ ‬الحكومية‭ ‬لوضع‭ ‬صك‭ ‬قانوني‭ ‬ملزم‭ ‬لإنهاء‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭.‬‮

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬سكرتارية‭ ‬لجنة‭ ‬التفاوض‭ ‬الحكومية‭ ‬لتسيير‭ ‬الأعمال‭ ‬والمهام‭ ‬المناطة‭ ‬باللجنة‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬نص‭ ‬الصك‭ ‬القانوني‭ ‬الملزم‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للبيئة‭ ‬5‭/‬14،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضمن‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬تُقدر‭ ‬وتُثمن‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬السكرتارية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬‮

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬أن‭ ‬الصك‭ ‬القانوني‭ ‬الملزم‭ ‬لإنهاء‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬لابد‭ ‬وأن‭ ‬يُعالج‭ ‬الإدارة‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬للمواد‭ ‬البلاستيكية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مخلفات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البلاستيك‭ ‬بات‭ ‬مادة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصناعات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الضروري‮
‬‭ ‬ضمان‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬للصك‭ ‬المُنتظر‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التوافق‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬للمخلفات‭ ‬والمواد‭ ‬البلاستيكية‭.‬‮

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الدعوات‭ ‬الأممية‭ ‬والتوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN25092024000055011008ID1108716439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث