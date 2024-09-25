وزير الخارجية يشارك في الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وترأس‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬بينما‭ ‬ترأس‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬‮

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وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭.‬‮

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‬وقد‭ ‬بحث‭ ‬الوزراء‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬وأهداف‭ ‬الجانبين‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الوزراء‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والتطورات‭ ‬الدولية‭ ‬وسبل‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬‮

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