وزير الخارجية يشارك في الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في نيويورك أمس، بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأس جانب مجلس التعاون الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بينما ترأس جانب الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وزير الخارجية.
وشارك في الاجتماع جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وقد بحث الوزراء سبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مختلف المجالات، والارتقاء بالتنسيق المشترك إلى مستويات أرحب بما يلبي تطلعات وأهداف الجانبين. كما استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتطورات الدولية وسبل تكثيف التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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