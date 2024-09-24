خطوط جوية عربية وأجنبية تعلق رحلاتها إلى بيروت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي - (أ ف ب): علّقت شركات طيران عدة رحلاتها الجوية إلى العاصمة بيروت، على وقع التصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل الذي شهد أعنف قصف جوي على الإطلاق في لبنان منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأفادت شركة طيران الإمارات في بيان بإلغاء رحلاتها «بين دبي وبيروت يومي 24 و25 سبتمبر 2024».
وقالت شركة «طيران الاتحاد» الإماراتية أيضاً في بيان لفرانس برس إنها ألغت «خدماتها من بيروت وإليها يوم الأربعاء 25 سبتمبر استجابة للتطورات الإقليمية الجارية» بعدما كانت ألغت رحلات أمس.
وبالمثل، أكدت شركة «فلاي دبي» الإماراتية للطيران المنخفض التكلفة أنها علّقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية ليومي الثلاثاء والأربعاء.
بدورها، كانت الخطوط الجوية القطرية أكدت في بيان أنه «نظرا للوضع القائم في لبنان، علّقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 سبتمبر».
وقال مصدر في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن «كل رحلاتنا محجوزة بالكامل بسبب إلغاء شركات طيران أخرى للرحلات. لا يوجد مقعد واحد متاح لأي وجهة قبل يوم الأحد».
وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أنها اتخذت «قرارا بإيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر».
في المقابل، كانت شركة «مصر للطيران» أصدرت بيانا قالت فيه إنه «نظرا للأحداث التي تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد».
وأعلنت شركة الخطوط الفرنسية «إير فرانس» أمس أنها مددت تعليق رحلاتها من بيروت وإليها لأسبوع إضافي «حتى 1 اكتوبر ضمنا».
وأعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية تمديد تعليق رحلاتها الجوية من تل أبيب وطهران وإليهما حتى 14 أكتوبر. وقالت الشركة الألمانية إن الرحلات إلى بيروت ستبقى معلقة حتى 26 أكتوبر.
MENAFN24092024000055011008ID1108711600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.