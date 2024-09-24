خطوط جوية عربية وأجنبية تعلق رحلاتها إلى بيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬علّقت‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬عدة‭ ‬رحلاتها‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬بيروت،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬أعنف‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬جانبَي‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وأفادت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بإلغاء‭ ‬رحلاتها‭ ‬‮«‬بين‭ ‬دبي‭ ‬وبيروت‭ ‬يومي‭ ‬24‭ ‬و25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الاتحاد‮»‬‭ ‬الإماراتية‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬ألغت‭ ‬‮«‬خدماتها‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬وإليها‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬استجابة‭ ‬للتطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الجارية‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬ألغت‭ ‬رحلات‭ ‬أمس‭. ‬

وبالمثل،‭ ‬أكدت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فلاي‭ ‬دبي‮»‬‭ ‬الإماراتية‭ ‬للطيران‭ ‬المنخفض‭ ‬التكلفة‭ ‬أنها‭ ‬علّقت‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ليومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭. ‬

بدورها،‭ ‬كانت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬للوضع‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬علّقت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬مؤقتا‭ ‬رحلاتها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وإليه‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬،‭ ‬الناقل‭ ‬الوطني‭ ‬اللبناني،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬رحلاتنا‭ ‬محجوزة‭ ‬بالكامل‭ ‬بسبب‭ ‬إلغاء‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬أخرى‭ ‬للرحلات‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مقعد‭ ‬واحد‭ ‬متاح‭ ‬لأي‭ ‬وجهة‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الأردني‭ ‬أنها‭ ‬اتخذت‭ ‬‮«‬قرارا‭ ‬بإيقاف‭ ‬تشغيل‭ ‬رحلات‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الأردنية‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كانت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مصر‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬أصدرت‭ ‬بيانا‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬للأحداث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬دولة‭ ‬لبنان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬فقد‭ ‬قررت‭ ‬مصر‭ ‬للطيران‭ ‬إلغاء‭ ‬رحلاتها‭ ‬المتجهة‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬لحين‭ ‬استقرار‭ ‬الأوضاع‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬إير‭ ‬فرانس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬مددت‭ ‬تعليق‭ ‬رحلاتها‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬وإليها‭ ‬لأسبوع‭ ‬إضافي‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬1‭ ‬اكتوبر‭ ‬ضمنا‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬لوفتهانزا‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬تمديد‭ ‬تعليق‭ ‬رحلاتها‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وطهران‭ ‬وإليهما‭ ‬حتى‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬الألمانية‭ ‬إن‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬بيروت‭ ‬ستبقى‭ ‬معلقة‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭.‬