Wednesday, 25 September 2024 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن وهاريس يبحثان مع الرئيس الإماراتي ملفي السودان والنزاع في الشرق الأوسط

9/24/2024 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تطرّقت‭ ‬إلى‭ ‬ملفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والسودان،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬ضلوع‭ ‬القوة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬

وحذّر‭ ‬بايدن‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬فظائع‭ ‬وشيكة‮»‬‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬وشدّدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجوب‭ ‬امتثال‭ ‬كل‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬لالتزاماتهم‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬واتّهم‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬مرارا‭ ‬الإمارات‭ ‬بدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تتّهمها‭ ‬واشنطن‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬وبالتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دارفور‭ ‬التي‭ ‬دمّرتها‭ ‬الحرب‭. ‬

ومنذ‭ ‬أبريل‭ ‬2023،‭ ‬تدور‭ ‬حرب‭ ‬طاحنة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان،‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬نائبه‭ ‬السابق‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭. ‬ولاحقا،‭ ‬التقت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬مرشّحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬للرئاسة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬أثارت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬بالرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬‮«‬مخاوفها‭ ‬العميقة‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أشار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬وهاريس‭ ‬سيناقشان‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬للدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬يجري‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لواشنطن‭. ‬وإثر‭ ‬مصافحته‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬لقائهما‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬البالغ‭ ‬81‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬تنتهي‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬إن‭ ‬المباحثات‭ ‬ستتطرق‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جهودنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬أُطلع‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬356‭ ‬شخصا،‭ ‬وإنه‭ ‬‮«‬يعمل‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬التصعيد‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬ثمّن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحتجزين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭. ‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بوصفها‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬استئناف‭ ‬المسار‭ ‬السياسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬والدائم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ (‬حل‭ ‬الدولتين‭) ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬لشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬كافة‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬بايدن‭ ‬بالعلاقات‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أمة‭ ‬رواد،‭ ‬تتطلع‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬رهاناتها‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬بصدد‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬‮«‬شريكا‭ ‬دفاعيا‭ ‬رئيسيا‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وكان‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬أشار‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬للزيارة‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتكنولوجي‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أبوظبي‭ ‬تتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬‮«‬العلاقة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

MENAFN24092024000055011008ID1108711345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث