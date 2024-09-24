بايدن وهاريس يبحثان مع الرئيس الإماراتي ملفي السودان والنزاع في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحذّر‭ ‬بايدن‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬فظائع‭ ‬وشيكة‮»‬‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬دارفور،‭ ‬وشدّدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجوب‭ ‬امتثال‭ ‬كل‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬لالتزاماتهم‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬واتّهم‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬مرارا‭ ‬الإمارات‭ ‬بدعم‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬تتّهمها‭ ‬واشنطن‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬وبالتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دارفور‭ ‬التي‭ ‬دمّرتها‭ ‬الحرب‭. ‬

ومنذ‭ ‬أبريل‭ ‬2023،‭ ‬تدور‭ ‬حرب‭ ‬طاحنة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان،‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬نائبه‭ ‬السابق‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭. ‬ولاحقا،‭ ‬التقت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس،‭ ‬مرشّحة‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬للرئاسة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬أثارت‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬بالرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬‮«‬مخاوفها‭ ‬العميقة‭ ‬بشأن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أشار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬وهاريس‭ ‬سيناقشان‭ ‬‮«‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬للدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬يجري‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لواشنطن‭. ‬وإثر‭ ‬مصافحته‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬لقائهما‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬البالغ‭ ‬81‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬تنتهي‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬إن‭ ‬المباحثات‭ ‬ستتطرق‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جهودنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬أُطلع‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬356‭ ‬شخصا،‭ ‬وإنه‭ ‬‮«‬يعمل‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬التصعيد‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬ثمّن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحتجزين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭. ‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بوصفها‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬استئناف‭ ‬المسار‭ ‬السياسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬والدائم‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬أساس‭ (‬حل‭ ‬الدولتين‭) ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬لشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬كافة‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬بايدن‭ ‬بالعلاقات‭ ‬مع‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أمة‭ ‬رواد،‭ ‬تتطلع‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬رهاناتها‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬بصدد‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬‮«‬شريكا‭ ‬دفاعيا‭ ‬رئيسيا‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وكان‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬أشار‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬للزيارة‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتكنولوجي‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أبوظبي‭ ‬تتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬‮«‬العلاقة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬