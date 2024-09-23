بطولة سوق دبي الحرة للتنس تعلن عن موعد النسخة الجديدة 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن إقامة النسخة الجديدة خلال الفترة من 16 فبراير إلى الأول من مارس المقبلين.

وتقام منافسات بطولتي النسخة الـ25 للسيدات والنسخة الـ33 للرجال على التوالي.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه من المقرر الإعلان عن مجموعة النجوم العالميين الذين سينضمون للبطولة قريبا.