بطولة سوق دبي الحرة للتنس تعلن عن موعد النسخة الجديدة 2025
التاريخ
9/23/2024 9:14:16 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن إقامة النسخة الجديدة خلال الفترة من 16 فبراير إلى الأول من مارس المقبلين.
وتقام منافسات بطولتي النسخة الـ25 للسيدات والنسخة الـ33 للرجال على التوالي.
وأوضحت اللجنة المنظمة أنه من المقرر الإعلان عن مجموعة النجوم العالميين الذين سينضمون للبطولة قريبا.
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