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معاصر الزيتون تعلن جاهزيتها

9/23/2024 5:11:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت نقابة أصحاب معاصر الزيتون الأردنية، جاهزيتها لاستقبال ثمار الزيتون في 15 تشرين الأول المقبل.


وقدرت وزارة الزراعة إنتاج الزيتون في المملكة للموسم المقبل من الثمار بـ 175 ألف طن، ويتوقع تحويل 143 ألف طن منها لأغراض العصر وإنتاج الزيت، ومن المتوقع أن تنتج حوالي 26 ألف طن من الزيت، أما باقي الكمية يتوقع أن يتم استخدامها لأغراض التخليل.


وأكدت نقابة أصحاب معاصر الزيتون المحافظة على ثبات أجور المعاصر دون تغيير، دعما للمزارع وحفاظا على استقرار الأسعار.-(بترا)

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