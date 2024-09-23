معاصر الزيتون تعلن جاهزيتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت نقابة أصحاب معاصر الزيتون الأردنية، جاهزيتها لاستقبال ثمار الزيتون في 15 تشرين الأول المقبل.
وقدرت وزارة الزراعة إنتاج الزيتون في المملكة للموسم المقبل من الثمار بـ 175 ألف طن، ويتوقع تحويل 143 ألف طن منها لأغراض العصر وإنتاج الزيت، ومن المتوقع أن تنتج حوالي 26 ألف طن من الزيت، أما باقي الكمية يتوقع أن يتم استخدامها لأغراض التخليل.
وأكدت نقابة أصحاب معاصر الزيتون المحافظة على ثبات أجور المعاصر دون تغيير، دعما للمزارع وحفاظا على استقرار الأسعار.-(بترا)
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