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دورة سيول: البرازيلية حداد مايا تتوج بلقبها الرابع

9/22/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توجت البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة 17 عالميا، بلقبها الرابع بفوزها الأحد في نهائي دورة سيول لكرة المضرب (500 نقطة) على الروسية داريا كاساتكينا 1-6 و6-4 و6-1.

واحتاجت ابنة الـ27 عاما إلى ساعة و50 دقيقة كي تحسم مواجهتها مع الروسية المصنفة أولى في الدورة، محرزة لقبها الأول منذ تتويجها في بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في أكتوبر 2023، والرابع في مسيرتها من أصل سبع مباريات نهائية.

وفي المقابل، تواصلت عقدة كاساتكينا، ابنة الـ27 عاما المصنفة 13 عالميا، مع المباريات النهائية هذا الموسم إذ سقطت في المتر الأخير للمرة الرابعة من أصل خمس محاولات بعدما سبق لها الخسارة في أديلايد وأبوظبي وتشارلستون، فيما توجت بطلة في إيستبورن.

وخسرت الروسية في النهائي للمرة الحادية عشرة في مسيرتها المتوجة حتى الآن بسبعة ألقاب.

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