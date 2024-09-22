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حشيم 81 بطلا لسباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدما

9/22/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز القارب "حشيم 81" التابع لشركة الفتان لصناعة السفن بقيادة النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب فئة الشباب تحت 21 سنة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما، الجولة الأولى من بطولات الموسم الجديد.

شارك في السباق، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس 50 قارباً تنافست لمسافة 5 أميال بحرية نحو خط النهاية بالقرب من شواطئ جميرا.

ووصل "حشيم 81" إلى خط النهاية في المركز الأول تلاه ثانياً القارب "العديد 30" لمالكه محمد راشد محمد راشد الرميثي، بقيادة النوخذة محمد خالد الرميثي، ثم القارب "الصعب 33" لمالكه عبدالله سلطان المرزوقي، بقيادة النوخذة خليفة محمد المرزوقي في المركز الثالث.

وفي سباق فئة الناشئين تحت 16 سنة حقق القارب "سراب 67" لمالكه محمد سلطان المرزوقي، بقيادة النوخذة سلطان محمد سلطان المركز الأول، بعدما أنهى السباق تاسعاً في الترتيب العام للسباق ليفوز بصدارة هذه الفئة التي تنافس فيها 19 قاربا.

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