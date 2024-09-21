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المشي 8000 خطوة يوميا يحقق أهدافك الصحية

9/21/2024 11:52:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دبي- يوصي الخبراء بالمشي لما يقرب من 8000 خطوة يومياً من أجل تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الوفاة المبكرة، مع مراعاة أن الرقم يشير إلى إجمالي الخطوات اليومية وليس إلى جولة واحدة من المشي، بحسب ما نشره موقع "Very Well Health".
توصي الهيئات الصحية بأن يمارس البالغون 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعياً. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال المشي السريع لمدة 30 دقيقة لمسافة 2.5 إلى 3.2 كم يوميا. ويمكن تحقيق وقت المشي السريع أيضاً في جولات لا تقل عن 10 دقائق بوتيرة سريعة طوال اليوم، والتي تغطي ما يقرب من 800 متر.
إن المشي هو وسيلة سهلة لتلبية متطلبات النشاط البدني اليومي. إن تحديد هدف يومي لعدد الخطوات والتخطيط لوقت للمشي السريع كل يوم يمكن أن يساعد في تلبية هذه المتطلبات وتجاوزها وجني فوائد أخرى، منها ما يأتي:
إنقاص الوزن
يعد المشي طريقة رائعة لإضافة النشاط البدني إلى الروتين اليومي والمساعدة في إنقاص الوزن. يحدث فقدان الوزن عندما يستخدم الجسم سعرات حرارية أكثر مما يستهلك، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال تقليل الاستهلاك أو زيادة النشاط.
حرق الدهون أو الكربوهيدرات
على الرغم من أن التمارين عالية الكثافة، مثل الركض السريع، وتحرق الكربوهيدرات لتغذية الجسم، والتمارين منخفضة الكثافة، مثل المشي، وتستخدم الدهون كمصدر رئيسي للطاقة، إلا أن كلاهما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن.
يمكن إنقاص الوزن بمجرد المشي. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين ساروا 8000 خطوة أو أكثر يوميًا كانوا قادرين على الحفاظ على فقدان 10 % أو أكثر من وزن الجسم على مدار 18 شهرًا.
فوائد أخرى
يحسن المشي بشكل منتظم الصحة البدنية والعقلية بشكل عام. ويمكن للمشي أن يؤدي إلى:
. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
. تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
. تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.
. خفض ضغط الدم.
. تحسين الصحة العقلية.
. تقليل أعراض الاكتئاب.
. تحسين جودة النوم ومدته.
. تعزيز الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالخرف.
المشي في المسبح
يمكن أن يكون المشي في حمام السباحة أيضًا طريقة رائعة للأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة أو مشاكل في المفاصل أو مشاكل أخرى في الحركة، لتحقيق خطواتهم.
إذا كان الشخص يعاني من آلام في روتين المشي في أماكن مثل الركبتين أو الكاحلين، فيمكنه استشارة طبيب العلاج الطبيعي، الذي يمكنه تحديد المشكلات للمساعدة على تحسين القدرة على المشي.
يمكن أن تساعد أدوات المساعدة على الحركة مثل المشاية أو العصا الأشخاص على البقاء نشطين. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التوازن، فإن المشي باستخدام عصا المشي مع وجود جدار أو دعم ثابت آخر بالقرب منه، يمكن أن يكون خيارًا رائعًا لتحقيق الخطوات المنشودة. -(العربية نت)

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