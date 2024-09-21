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ميتوان الصينية تتوسع عبر السوق السعودية.. لماذا

9/21/2024 11:39:07 PM
(MENAFN- Al Watan) ((ميتوان)) الصينية ليست مجرد منصة لتوصيل الطعام، بل هي قصة نجاح تجسد الابتكار في سوق ضخم ومعقد مثل السوق الصينية. منذ تأسيسها في 2010، استطاعت ميتوان أن تتوسع بسرعة لتصبح المنصة الأكبر في الصين، حيث تُعالج حوالي 50 مليون طلب يوميًا. هذا الرقم الضخم لم يكن نتاج الصدفة، بل بفضل قدرتها على استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين إدارة العمليات اللوجستية وتعزيز تجربة المستخدم. هذا النجاح الكبير لم يمر دون أن يفتح أمامها آفاق التوسع إلى الأسواق العالمية، فاختارت السعودية كأول وجهة لتوسعها الخارجي تحت مسمى ((كيتا)). شركة كبرى مثل: ((ميتوان)) لن تتوسع خارجيا دون دراسة طويلة تبرز لهم أفضل الخيارات للتوسع في الخارج، واختيارهم للسعودية يدل على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية وبالذات الصينية. من العوامل الأساسية التي تجعل السوق السعودية وجهة مثالية للتوسع ((سرعة نمو سوق توصيل طلبات الطعام))، فمن المتوقع أن يصل حجمه إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2029. هذا النمو الكبير يوفر فرصة ذهبية لشركة مثل ((ميتوان)) لزيادة حصتها في السوق وتعزيز وجودها الدولي. الدخول إلى سوق تشهد هذا الحجم من النمو يمثل فرصة إستراتيجية للشركة لتوسيع نطاق خدماتها وزيادة قاعدة عملائها. إضافة إلى ذلك، يتماشى دخول ((ميتوان)) إلى السوق السعودية مع رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة الحياة. رؤية 2030 تدعم بقوة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ما يجعل السوق السعودية بيئة مشجعة لشركات التقنية مثل ((ميتوان)). فالحكومة السعودية توفر الدعم اللازم لتيسير الإجراءات الاستثمارية، ما يعزز جاذبية السوق السعودية للشركات العالمية. والموقع الإستراتيجي للسعودية يمثل أيضًا عاملًا حاسمًا في قرار التوسع. تقع السعودية في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يجعلها نقطة انطلاق إستراتيجية للتوسع الإقليمي. من خلال دخول السوق السعودية، يمكن لـ ((ميتوان)) الوصول إلى أسواق أخرى في المنطقة والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في دول الجوار، ما يعزز من قدرة الشركة على التوسع الإقليمي.
على الرغم من الفرص الكبيرة التي توفرها السوق السعودية، ستواجه ((ميتوان)) تحديات تتعلق بالمنافسة المحلية. مثل منافسة قوية من تطبيقات محلية مثل ((جاهز)) و((هنقرستيشن))، التي تمتلك قاعدة عملاء قوية وشبكات لوجستية متطورة. ومع ذلك، يمكن لـ ((ميتوان)) أن تستغل نقاط قوتها مثل: تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد جزءًا أساسيًا من إستراتيجية ((ميتوان)) وتعتبر ميزة تنافسية قوية لها في السوق السعودية. تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتقديم خدمات مخصصة، من خلال تحليل البيانات الضخمة لتقديم أفضل المسارات لمندوبي التوصيل، ما يقلل من أوقات التسليم ويزيد من الكفاءة التشغيلية.
في ظل الزحام المروري الذي تعاني منه المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، ستكون هذه التقنية ضرورية لتقديم خدمة توصيل سريعة وموثوقة. كما تعتمد ((ميتوان)) أيضًا على ((خوارزميات التنبؤ)) بالطلب لتحديد الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل المناسبات والأعياد، ما يساعد في تخصيص الموارد بشكل مناسب ويقلل من التأخيرات، ويساهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز رضا العملاء، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي في السوق السعودية، حيث يتوقع حدوث ارتفاع في الطلب خلال المناسبات الخاصة. علاوة على ذلك، تحلل ((ميتوان)) سلوك المستخدمين لتقديم خدمات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم، ما يعزز تجربة العميل ويزيد من تكرار الطلبات في السوق السعودية، حيث تتنوع الأذواق والاختيارات. سيكون هذا النهج مفيدًا في جذب العملاء والحفاظ عليهم. تمتاز ((ميتوان)) أيضًا بخبرة كبيرة في إدارة الطلبات الضخمة، وهي ميزة تمنحها قدرة تنافسية في السوق. قدرة الشركة على إدارة ملايين الطلبات اليومية بكفاءة وفعالية ستساعدها في مواجهة التحديات المرتبطة بالزحام وتنوع الأسواق في السعودية. إضافة لتلك الميزات التنافسية تحتاج إلى التكيف مع الخصائص الفريدة للسوق السعودية وفهم احتياجات العملاء المحليين لضمان نجاحها في السوق الجديدة. وهذا لن يتم دون الاستعانة بالمواهب والكوادر البشرية السعودية التي تفهم السوق السعودي.
ميتوان الصينية هي أول شركة صينية في السعودية تواجه فئة كبير من المستخدمين السعوديين.. هل ستنجح في كسب ولائهم؟ هذا ما سنتابعه خلال الفترة المقبلة.

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