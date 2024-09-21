تفعيل الرصد بالذكاء الاصطناعي قريبامدير عام بلدية الشمالية: 277مخالفة حتى أغسطس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬المهندسة‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المخالفات‭ ‬البلدية‭ ‬للعام‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬بلغت‭ ‬277‭ ‬مخالفة‭.‬

وقالت‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬الإشغالات‭ (‬الأدوات‭) ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬حيالها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المظلات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المخالفات‭ ‬الأخرى‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬منها‭ ‬البضائع‭ ‬والمنقولات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬الأخرى‭ ‬المسببة‭ ‬لإشغال‭ ‬الطريق‭.‬

وبشأن‭ ‬المدة‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬المخالفات‭ ‬المعيقة‭ ‬لحركة‭ ‬المرور‭ ‬والمهلة‭ ‬التصحيحية‭ ‬لمعالجة‭ ‬مخالفات‭ ‬التشوّه‭ ‬البصري‭ ‬أفادت‭ ‬الفضالة‭ ‬بأن‭ ‬المدة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬نوع‭ ‬وحجم‭ ‬وخطورة‭ ‬المخالفة‭ ‬وتتفاوت‭ ‬المدة‭ ‬بين‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬إلى‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭.‬

وأوضحت‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬المخالفات‭ ‬للجهة‭ ‬القانونية‭ ‬إن‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬الإزالة‭ ‬وتتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬2‭) ‬لسنة‭ ‬1996‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬مخالفات‭ ‬إشغال‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭ ‬وتنص‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬بأنه‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬إشغال‭ ‬بغير‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬انتهى‭ ‬الترخيص‭ ‬ولم‭ ‬يجدد‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬ألغي‭ ‬الترخيص‭ ‬أجاز‭ ‬للبلدية‭ ‬إزالة‭ ‬الإشغال‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المخالف‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬توجد‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭ ‬ويتم‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشأن‭ ‬مخالفات‭ ‬الإعلانات‭ ‬فيتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬حسب‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬بأنه‭ ‬لوزارة‭ ‬البلديات‭ ‬سلطة‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬الإعلانات‭ ‬وإزالة‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬مخالفا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬مهلة‭ ‬محددة‭.‬

وحول‭ ‬الآلية‭ ‬المستخدمة‭ ‬لرصد‭ ‬المخالفات‭ ‬بيّنت‭ ‬الفضالة‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬تتم‭ ‬عبر‭ ‬الكشف‭ ‬الميداني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسلم‭ ‬الملاحظات‭ ‬والشكاوى‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬سيتم‭ ‬تفعيل‭ ‬تقنية‭ ‬برنامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لرصد‭ ‬المخالفات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬الميداني‭. ‬

كلمات دالة