تفعيل الرصد بالذكاء الاصطناعي قريبامدير عام بلدية الشمالية: 277مخالفة حتى أغسطس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
كشفت المهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية أن عدد المخالفات البلدية للعام الحالي حتى أغسطس الماضي بلغت 277 مخالفة.
وقالت لـ(أخبار الخليج) إن أكثر الإشغالات (الأدوات) التي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها كانت من نصيب المظلات بالإضافة إلى المخالفات الأخرى المتمثلة في إشغال الطرق منها البضائع والمنقولات من قبل المحال التجارية وغيرها من المخالفات الأخرى المسببة لإشغال الطريق.
وبشأن المدة في إزالة المخالفات المعيقة لحركة المرور والمهلة التصحيحية لمعالجة مخالفات التشوّه البصري أفادت الفضالة بأن المدة تعتمد على حسب نوع وحجم وخطورة المخالفة وتتفاوت المدة بين 24 ساعة إلى أسبوع واحد.
وأوضحت يتم تحويل المخالفات للجهة القانونية إن تم رفض الإزالة وتتخذ الإجراءات بهذا الشأن بناء على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن قانون إشغال الطرق العامة حيث إنه يتم التعامل مع جميع مخالفات إشغال الطرق العامة بالطريق الإداري وتنص المادة رقم (14) من القانون بأنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص أجاز للبلدية إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إلا أنه توجد بعض الحالات لا يمكن التعامل معها بالطريق الإداري ويتم إحالتها إلى الجهات القانونية في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بشأن مخالفات الإعلانات فيتم التعامل معها حسب القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات حيث تنص المادة رقم (10) من القانون بأنه لوزارة البلديات سلطة التفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له خلال مهلة محددة.
وحول الآلية المستخدمة لرصد المخالفات بيّنت الفضالة أن الوقت الحالي تتم عبر الكشف الميداني أو من خلال تسلم الملاحظات والشكاوى مشيرة إلى أن المرحلة القادمة سيتم تفعيل تقنية برنامج الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات بالإضافة إلى الكشف الميداني.
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