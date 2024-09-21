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غينيس تحتفل بعيدها الـ 70 من دون منافس

9/21/2024 7:20:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدر موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية للعام السبعين على التوالي، من دون جهة تنافسية في مجالها، بعدما اضطرت لتجديد نسختها كي تتكيف مع تحديات الثورة الرقمية.
وصدرت نسخة 2025 في فرنسا بتاريخ 28 أغسطس الفائت، بينما طرحت في معظم البلدان الأخرى في 12 سبتمبر الجاري.
وبات الكتاب يطبع بنحو ثلاثين لغة، فـي رقم أدنى من عدد اللغات التي ينطق بها صاحـب الرقم القياسي العالمي باول جانولوس، الذي أثبت في نسخة 1985، قدرته على التكلم مع متحدثين ب41 لغة.
ومن بين 80 ألف نسخة، تعد النسخة الفرنسية ثالث أكثر النسخ انتشارا، بعد اللغتين الإنكليزية والألمانية.
وقال رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية كريغ غلينداي لوكالة فرانس برس «إنه كتاب يعرفه ويحبه الجميع في كل أنحاء العالم».
ولكن على غرار مجلدات كبيرة أخرى، عانت موسوعة «غينيس» تقلص الاهتمام بها، إذ ان الموسوعات شبه اختفت، فيما بقيت القواميس مستمرة إلى حـد ما، وتحولت الكتب القانونية إصدارات رقمية.
وفي هذا الصدد، قال غلينداي «سجل انخفاض في مبيعات الكتب، ولم نعد نبيع الأعداد التي كنا نبيعها في الماضي».
وقــد شهد الكتـاب تغييرات، إذ أضيفت ألوان إلـى صفحاته بدءا بنهاية التسعينيات، وتم الإكثار من الصور في كل صفحة، فلم تعد النسخة الجدية والمنهجية معتمدة.
ويشير رئيس تحرير لموسوعة الشهيرة إلى أن «الشركة أحدثت تغييرات أيضا من خلال اعتماد مصادر جديدة للإيرادات بينها مثلا مقاطع الفيديو»، مضيفا «نمثل إحدى أكبر الصفحات في منصة تيك توك، لأن المحتوى الذي نقدمه سلس جدا».
ويقترب حساب مجموعة «غينيس» عبر تيك توك من تسجيل 27 مليون متابع.
ونشأت فكرة الكتاب من جدل بين صيادين بشأن أسرع طريدة في أوروبا. ولم يجدا إجابة واضحة في أي موسوعة أو أطروحة عن علم الحيوانات.
ولايزال النشاط الرئيسي للمجموعة يتمحور على الفكرة الأساسية المتمثلة في أنها مرجع في مجال الأرقام القياسية. ولا تنكر الشركة الجانب التجاري للعمل، إذ تبيع خدمات باهظة للمصادقة على أرقام قياسية لمن يرغبون في كسب شهرة.

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