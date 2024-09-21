محللون: ولي العهد السعودي يشدد لهجته تجاه إسرائيل لمنع حرب إقليمية أوسع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭ ‬عقب‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬يستخدمها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نُسب‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬وهجوم‭ ‬بصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬أطلقه‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وسقط‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأحد‭. ‬

وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬كانت‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬عتبة‮»‬‭ ‬تطبيع‭ ‬علاقتهما‭ ‬برعاية‭ ‬أمريكية‭. ‬

لكن‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬دفع‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬المفاوضات،‭ ‬فيما‭ ‬انتقدت‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬مرارا‭ ‬وطالبت‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭. ‬

وقالت‭ ‬رابحة‭ ‬سيف‭ ‬علام‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الأهرام‭ ‬للدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬وسلوك‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نسفا‭ ‬الترتيبات‭ ‬المعدّة‭ ‬للتقارب‭ ‬السعودي‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬قسوة‭ ‬الحرب‭ ‬الحالية‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬فظائع‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬قتلت‭ ‬فرص‭ ‬تصور‭ ‬التطبيع‭ ‬وتقبل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬له‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬لدى‭ ‬افتتاحه‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬لن‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬المملكة‭ ‬لـ«جرائم‮»‬‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ورأت‭ ‬المحللة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬آنا‭ ‬جايكوبس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬يقول‭ ‬هذا‭ ‬الآن‭ ‬لأن‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭ ‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬علامات‭ ‬على‭ ‬التوقف‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تجاوزت‭ ‬إسرائيل‭ ‬كل‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬وتحاول‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬متعددة‭ ‬الجبهات،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬

وتنكبّ‭ ‬السعودية،‭ ‬صاحبة‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬منذ‭ ‬2016‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬إصلاح‭ ‬اقتصادي‭ ‬واجتماعي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحويلها‭ ‬مركزا‭ ‬عالميا‭ ‬للسياحة‭ ‬والأعمال‭ ‬والرياضة‭. ‬

ورأت‭ ‬سيف‭ ‬علام‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الخوف‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬الحرب‭ ‬يضرب‭ ‬خطط‭ ‬السعودية‭ ‬التنموية‭ ‬لتكون‭ ‬بلدا‭ ‬جاذبا‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وفشلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬استمرت‭ ‬أشهرا‭ ‬في‭ ‬الكواليس‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬باستثناء‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭. ‬

ورأت‭ ‬جايكوبس‭ ‬أنّ‭ ‬السعودية‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬الضغوط‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬الآن‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬محاولة‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غز،ة‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬لمنع‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬وإيران‭ ‬ومحور‭ ‬المقاومة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‮»‬‭. ‬

وأكدّت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬سيناريو‭ ‬مروّع‭ ‬للرياض‭ ‬وجميع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬النيران‮»‬‭.‬