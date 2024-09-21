مهرجان مترو دبي للموسيقى ينطلق اليوم

انطلقت اليوم (السبت) فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري بمشاركة 20 عازفاً من الإمارات والعالم، يقدمون للجمهور في 5 محطات مترو رئيسية، مجموعة من العروض الموسيقية الفريدة المُستلهَمة من ثقافات العالم.

تنوع فني

ويعكس مهرجان "مترو دبي للموسيقى" التنوع الفني والاجتماعي العالمي لمدينة دبي، ومكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، حيث تعرض نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من العروض الاستثنائية، حيث تُقام فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع كامل اعتباراً من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً في محطات دبي مول، ومول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي للسلع المتعددة، الأكثر استخداماً، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي سيقدمها المشاركون في المهرجان.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من الأنماط الموسيقية، حيث يعرض المشاركون مهاراتهم عبر مجموعة متنوعة من الآلات، بما في ذلك الوتريات والإيقاع وحتى الإبداعات الفريدة المصنوعة من الأشياء اليومية وايضاً من المواد المستدامة وكذلك الآلات الموسيقية المستحدثة.