مصر: صناديق الاستثمار في الذهب تجربة واعدة لتعزيز الشمول المالي



أكد مجلس الوزراء المصري أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب ضمن جهوده الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر.

وأوضح المجلس في بيان اليوم أن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص إدخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تقدم مزايا مثل تنويع الخيارات الاستثمارية، وتحسين مستويات الشمول المالي إضافة إلى تعزيز التنظيم والرقابة على استثمارات المواطنين في الذهب.. منوها إلى إشادة مجلس الذهب العالمي بالتجربة المصرية تحويل الذهب إلى أداة استثمارية سهلة التداول .

وأضاف البيان أن صناديق الاستثمار حققت إنجازات كبيرة حتى أغسطس 2024 بعدما زاد صافي أصول صندوق "AZ-Gold" إلى 825.6 مليون جنيه وبلغ عدد المستثمرين فيه 131 ألفاً، فيما وصل صافي أصول صندوق "بلتون ايفولف" إلى 63.6 مليون جنيه، وصافي أصول صندوق "دهب" إلى 35.8 مليون جنيه.