حكيمي يغيب عن مواجهة سان جرمان ورينس

(MENAFN
- Al-Bayan)
سيغيب الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي عن مباراة فريقه باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم على أرض رينس السبت ضمن المرحلة الخامسة، بحسب ما أعلن الفريق الباريسي.
وخاض حكيمي سلسلة من المباريات في الأسابيع الماضية، آخرها الأربعاء أمام جيرونا الإسباني (1-0) في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا وقبلها أمام بريست (3-1).
ولم يرد النادي المملوك قطريا على سؤال لوكالة فرانس برس حول سبب غياب حكيمي.
وكان المدرب الإسباني لسان جرمان لويس إنريكي قال الجمعة في مؤتمر صحافي "الفرنسيون يلمسون الخشب للحصول على الحظ، أليس كذلك؟ مردود أشرف منذ عدة سنوات في أفضل حالاته. نحاول قدر المستطاع الاعتناء بلاعبينا. مع مرور الموسم، هناك لحظات عدة لإدارة هذه الحالات".
ويغيب أيضا الجناح الإسباني ماركو أسنسيو المصاب بتمدد عضلي في فخذه الأيمن، والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، على غرار الغائبين لفترة طويلة المهاجم البرتغالي غونسالو راموش (كاحل)، لوكا هرنانديز وبريسنيل كيمبيمبي.
ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري بأربعة انتصارات كاملة.
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