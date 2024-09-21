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حكيمي يغيب عن مواجهة سان جرمان ورينس

9/21/2024 10:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيغيب الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي عن مباراة فريقه باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم على أرض رينس السبت ضمن المرحلة الخامسة، بحسب ما أعلن الفريق الباريسي.

وخاض حكيمي سلسلة من المباريات في الأسابيع الماضية، آخرها الأربعاء أمام جيرونا الإسباني (1-0) في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا وقبلها أمام بريست (3-1).

ولم يرد النادي المملوك قطريا على سؤال لوكالة فرانس برس حول سبب غياب حكيمي.

وكان المدرب الإسباني لسان جرمان لويس إنريكي قال الجمعة في مؤتمر صحافي "الفرنسيون يلمسون الخشب للحصول على الحظ، أليس كذلك؟ مردود أشرف منذ عدة سنوات في أفضل حالاته. نحاول قدر المستطاع الاعتناء بلاعبينا. مع مرور الموسم، هناك لحظات عدة لإدارة هذه الحالات".

ويغيب أيضا الجناح الإسباني ماركو أسنسيو المصاب بتمدد عضلي في فخذه الأيمن، والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، على غرار الغائبين لفترة طويلة المهاجم البرتغالي غونسالو راموش (كاحل)، لوكا هرنانديز وبريسنيل كيمبيمبي.

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري بأربعة انتصارات كاملة.

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