لجنة البورصات الأمريكية تسعى لفرض عقوبات على إيلون ماسك

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفرض عقوبات على الملياردير إيلون ماسك، بعد تخلفه عن الحضور للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة، ضمن تحقيق الهيئة التنظيمية في استحواذه على“تويتر” مقابل 44 مليار دولار.

وبحسب ملف قُدِّم إلى المحكمة الجمعة، قالت اللجنة، إن“ماسك” أبلغ بعدم حضوره للشهادة المقررة في العاشر من سبتمبر، قبل ثلاث ساعات فقط من الموعد المحدد، وهو ما اعتبرته ازدراء للجهة القضائية، ويستدعي فرض عقوبات قانونية.

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ووصف محامو“ماسك” العقوبات بأنها صارمة وغير ضرورية، قائلين إن شهادته أمام المحكمة قد تم تأجيلها بالفعل إلى الثالث من أكتوبر.

وفي ذلك اليوم، كان إيلون ماسك في“كيب كانافيرال” بولاية فلوريدا، للإشراف على إطلاق مهمة“بولاريس داون” التابعة لشركته“سبيس إكس”.

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