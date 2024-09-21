لجنة البورصات الأمريكية تسعى لفرض عقوبات على إيلون ماسك

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لفرض عقوبات على الملياردير إيلون ماسك، بعد تخلفه عن الحضور للإدلاء بشهادته بأمر من المحكمة، ضمن تحقيق الهيئة التنظيمية في استحواذه على“تويتر” مقابل 44 مليار دولار.
وبحسب ملف قُدِّم إلى المحكمة الجمعة، قالت اللجنة، إن“ماسك” أبلغ بعدم حضوره للشهادة المقررة في العاشر من سبتمبر، قبل ثلاث ساعات فقط من الموعد المحدد، وهو ما اعتبرته ازدراء للجهة القضائية، ويستدعي فرض عقوبات قانونية.
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ووصف محامو“ماسك” العقوبات بأنها صارمة وغير ضرورية، قائلين إن شهادته أمام المحكمة قد تم تأجيلها بالفعل إلى الثالث من أكتوبر.
وفي ذلك اليوم، كان إيلون ماسك في“كيب كانافيرال” بولاية فلوريدا، للإشراف على إطلاق مهمة“بولاريس داون” التابعة لشركته“سبيس إكس”.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698922
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