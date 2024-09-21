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فولكس فاجن تنفي خطط تسريح 30 ألفًا من قوتها العاملة

9/21/2024 4:48:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفت شركة“فولكس فاجن” تقريرًا يفيد بأنها تخطط لتسريح ما يصل إلى 30 ألف عامل، وتقليص تمويل الاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 10 مليارات يورو إلى 160 مليار يورو.

ونقلت صحيفة“ديلي تلجراف” عن متحدثة باسم صانعة السيارات الألمانية قولها:“لا نؤكد هذا الرقم”، في أعقاب تقرير عن خطط خفض الوظائف، والذي جاء في مجلة الأعمال الألمانية“مانجر ماجازين”.

موضوعات متعلقة الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو من فوائد الأصول الروسية شركة صينية تعطي دفعة لـ”بوينج” بشراء 50 طائرة الاستثمار المغامر في تقنيات الدفاع الأمريكية يسجل 70 مليار دولار بعامين

وأضافت:“هناك شيء واحد واضح، يتعين على فولكس فاجن خفض تكاليفها في مواقعها الألمانية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للعلامة التجارية من خلالها تمويل الاستثمارات المستقبلية”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر“أوليفر بلوم” الرئيس التنفيذي الموظفين، أن الشركة بحاجة إلى إنهاء تعهد حماية الوظائف الذي دام ثلاثة عقود، والذي كان من شأنه أن يحظر تسريح العمال حتى عام 2029.

المصدر:

MENAFN21092024000202011048ID1108698919

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