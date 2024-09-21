فولكس فاجن تنفي خطط تسريح 30 ألفًا من قوتها العاملة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفت شركة“فولكس فاجن” تقريرًا يفيد بأنها تخطط لتسريح ما يصل إلى 30 ألف عامل، وتقليص تمويل الاستثمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 10 مليارات يورو إلى 160 مليار يورو.
ونقلت صحيفة“ديلي تلجراف” عن متحدثة باسم صانعة السيارات الألمانية قولها:“لا نؤكد هذا الرقم”، في أعقاب تقرير عن خطط خفض الوظائف، والذي جاء في مجلة الأعمال الألمانية“مانجر ماجازين”.
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وأضافت:“هناك شيء واحد واضح، يتعين على فولكس فاجن خفض تكاليفها في مواقعها الألمانية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للعلامة التجارية من خلالها تمويل الاستثمارات المستقبلية”.
في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر“أوليفر بلوم” الرئيس التنفيذي الموظفين، أن الشركة بحاجة إلى إنهاء تعهد حماية الوظائف الذي دام ثلاثة عقود، والذي كان من شأنه أن يحظر تسريح العمال حتى عام 2029.
المصدر:
MENAFN21092024000202011048ID1108698919
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