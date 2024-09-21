“على درب الشهيد”.. أردنيون يتظاهرون دعما لغزة ويشيدون بـ”الجازي”

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان / PNN- شارك مئات الأردنيين، مساء الجمعة، في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، شهدت إشادات بمنفذ عملية معبر“الكرامة” الشهيد ماهر الجازي، التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمّان باتجاه ساحة النخيل، التي تبعد نحو كيلومتر، وذلك بدعوة من“الملتقى الوطني لدعم المقاومة” (تحالف نقابي حزبي)، تحت شعار“كلنا على درب الشهيد ماهر الجازي”.
ردد المشاركون هتافات داعمة لغزة مثل:“غزة نادت علينا.. من الأردن لبّينا، إما النصر أو الموت”، و”من الأردن الأبية.. صارت أكبر عملية.. عملها ابن معان (ماهر الجازي) دمر كل الصفقات”.
كما رفعوا صور الجازي، وأعلام فلسطين والأردن.
وكان الآلاف شيّعوا، الثلاثاء، جثمان ماهر الجازي في مسقط رأسه بمدينة معان جنوبي الأردن. والجازي، وهو سائق شاحنة من قبيلة الحويطات، نفذ عملية إطلاق النار في معبر“الكرامة” (جسر الملك حسين وفق التسمية الأردنية) في 8 سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.
وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أولي أن العملية كانت“فردية”. وأُغلق المعبر مؤقتًا قبل إعادة فتحه لاحقًا أمام حركة المسافرين دون الشحن.
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