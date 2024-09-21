“على درب الشهيد”.. أردنيون يتظاهرون دعما لغزة ويشيدون بـ”الجازي”

MENAFN - Palestine News ) عمان / PNN- شارك مئات الأردنيين، مساء الجمعة، في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة، شهدت إشادات بمنفذ عملية معبر“الكرامة” الشهيد ماهر الجازي، التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.

انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمّان باتجاه ساحة النخيل، التي تبعد نحو كيلومتر، وذلك بدعوة من“الملتقى الوطني لدعم المقاومة” (تحالف نقابي حزبي)، تحت شعار“كلنا على درب الشهيد ماهر الجازي”.

ردد المشاركون هتافات داعمة لغزة مثل:“غزة نادت علينا.. من الأردن لبّينا، إما النصر أو الموت”، و”من الأردن الأبية.. صارت أكبر عملية.. عملها ابن معان (ماهر الجازي) دمر كل الصفقات”.

كما رفعوا صور الجازي، وأعلام فلسطين والأردن.

وكان الآلاف شيّعوا، الثلاثاء، جثمان ماهر الجازي في مسقط رأسه بمدينة معان جنوبي الأردن. والجازي، وهو سائق شاحنة من قبيلة الحويطات، نفذ عملية إطلاق النار في معبر“الكرامة” (جسر الملك حسين وفق التسمية الأردنية) في 8 سبتمبر، ما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.

وأوضحت وزارة الداخلية الأردنية في بيان أولي أن العملية كانت“فردية”. وأُغلق المعبر مؤقتًا قبل إعادة فتحه لاحقًا أمام حركة المسافرين دون الشحن.







