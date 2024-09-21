هجوم بيروت: حزب الله ينعى 16 من عناصره بينهم قياديان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- نعى حزب الله حتى صباح اليوم السبت، 16 عنصراً، فيما أصيب 60 آخرين، جراء عدوان الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس الجمعة.
وأعلن الحزب أن من بين شهداء العدوان، مسؤول العمليات إبراهيم عقيل، إلى جانب أحمد محمود وهبي الذي قاد العمليّات العسكريّة لقوّة الرضوان في 8 تشرين الأول 2023، وحتى مطلع العام 2024، ليُعاود تولي مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي بعد اغتيال وسام الطويل.
وأعلن جيش الاحتلال اغتيال عقيل وعدداً من قادة وحدة الرضوان أثناء اجتماعهم تحت الأرض؛ مشيراً إلى عدم وجود أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية بالوقت الحالي؛ قبل أن يؤكد حزب الله اغتياله بشكل رسمي عند انتصاف ليل الجمعة - السبت.
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