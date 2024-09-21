Saturday, 21 September 2024 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هجوم بيروت: حزب الله ينعى 16 من عناصره بينهم قياديان

9/21/2024 3:11:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- نعى حزب الله حتى صباح اليوم السبت، 16 عنصراً، فيما أصيب 60 آخرين، جراء عدوان الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس الجمعة.

وأعلن الحزب أن من بين شهداء العدوان، مسؤول العمليات إبراهيم عقيل، إلى جانب أحمد محمود وهبي الذي قاد العمليّات العسكريّة لقوّة الرضوان في 8 تشرين الأول 2023، وحتى مطلع العام 2024، ليُعاود تولي مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي بعد اغتيال وسام الطويل.

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال عقيل وعدداً من قادة وحدة الرضوان أثناء اجتماعهم تحت الأرض؛ مشيراً إلى عدم وجود أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية بالوقت الحالي؛ قبل أن يؤكد حزب الله اغتياله بشكل رسمي عند انتصاف ليل الجمعة - السبت.

MENAFN21092024000205011050ID1108698798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث