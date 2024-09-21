هجوم بيروت: حزب الله ينعى 16 من عناصره بينهم قياديان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- نعى حزب الله حتى صباح اليوم السبت، 16 عنصراً، فيما أصيب 60 آخرين، جراء عدوان الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت مساء أمس الجمعة.

وأعلن الحزب أن من بين شهداء العدوان، مسؤول العمليات إبراهيم عقيل، إلى جانب أحمد محمود وهبي الذي قاد العمليّات العسكريّة لقوّة الرضوان في 8 تشرين الأول 2023، وحتى مطلع العام 2024، ليُعاود تولي مسؤوليّة وحدة التدريب المركزي بعد اغتيال وسام الطويل.

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال عقيل وعدداً من قادة وحدة الرضوان أثناء اجتماعهم تحت الأرض؛ مشيراً إلى عدم وجود أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية بالوقت الحالي؛ قبل أن يؤكد حزب الله اغتياله بشكل رسمي عند انتصاف ليل الجمعة - السبت.