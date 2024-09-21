رائدا فضاء روسيان يحطمان الرقم القياسي للبقاء على المحطة الدولية

حقق رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب رقماً قياسياً جديداً لأطول مهمة واحدة على متن محطة الفضاء الدولية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» في بيان أمس.

وحطم كونونينكو وتشوب الرقم القياسي السابق لأطول إقامة متواصلة في الفضاء في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية، وهو الرقم الذي سجله رواد الفضاء سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين، ورائد فضاء وكالة ناسا فرانسيسكو روبيو.

وحقق الرواد الثلاثة الرقم القياسي السابق في سبتمبر 2023، من خلال قضاء 370 يوماً و21 ساعة و22 دقيقة و16 ثانية على متن محطة الفضاء الدولية.

ومن المتوقع أن يعود كونونينكو وتشوب، اللذان توجها إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023، إلى الأرض على متن مركبة الفضاء «سويوز إم إس-25» يوم 23 سبتمبر 2024، بعد قضاء 374 يوماً في الفضاء، وهو الرقم القياسي الجديد.