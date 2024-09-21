الشباب يقودون الطريق إلى قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة

احتل الشباب مكان الصدارة في مقر الأمم المتحدة في أول يومي عمل يسبقان قمة المستقبل المقررة غداً الأحد. وقد خُصص اليوم للشباب بالتأكيد على أهمية تمكينهم وتعزيز التعاون معهم باعتبارهم شركاء في العمل من أجل مستقبل أفضل.

وقال فيليبي بوليه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب في فعاليات اليوم: "على الرغم من أن الشباب يظلون الجيل الأكثر ثقة في النظام متعدد الأطراف، فإننا نواجه خطر فقدانهم كشركاء إذا لم نجعل هذا الميثاق حقيقة واقعة".

كان المسؤول الأممي الشاب يشير إلى ميثاق المستقبل، المتوقع أن تعتمده قمة المستقبل في افتتاحها غداً الأحد.



وقال بوليه: "لقد نفدت أعذار عدم وضع حد لمأساة تغير المناخ والحروب والنزوح القسري. اجتماعنا هنا - الشباب من جميع أنحاء العالم ورؤساء الدول وممثلي المجتمع المدني والوزراء والسفراء والأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص – يهدف على وجه التحديد إلى كسر هذا الاتجاه واتخاذ الإجراءات".

وأعرب عن أمله في أن يعزز يوما العمل، اللذان يسبقان انعقاد قمة المستقبل، التحول الإيجابي الذي يحتاجه العالم.

وفي حوار تفاعلي مع الشباب، أشار

أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاهتمام المتزايد وإنشاء بعض الآليات للاستماع إلى أصوات الشباب، لكنه أكد أنه يتعين فعل الكثير. وقال إن إشراك الشباب في عمليات صنع القرار يتطلب تنفيذ العديد من الإصلاحات، وهو أمر ليس بالسهل، كما قال، في منظمة حكومية دولية مثل الأمم المتحدة.

وأضاف غوتيريش أن ضمان مشاركة الشباب والمجتمع المدني وآخرين في عمليات صنع القرار هو جانب أساسي من قمة المستقبل والإصلاحات المقترحة. وقال: "هذه هي المهمة التي يتعين على مكتبنا الآن الانخراط فيها بقوة. وأعرب عن الالتزام التام بالعمل لدعم التفاوض الجاري الآن حول مخرجات قمة المستقبل وبناء الإجماع بين الدول الأعضاء.

وفي كلمته الافتتاحية، قال خوسيه ماريا بيريرا نيفز، رئيس جمهورية الرأس الأخضر: "إن الشباب في طليعة أهدافنا ويجب أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من الحلول التي نسعى إليها، باعتبارهم قوى دافعة للقيادة والتغيير والعمل. إن تمكين الشباب ليس مجرد أولوية - بل إنه ضرورة ملحة لجميع الجهات الفاعلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية".

وأضاف أن قمة المستقبل فريدة من نوعها وسوف "نتذكرها باعتبارها قمة الشباب - التي تركز على الشباب، من قبل الشباب، ومن أجل الشباب، وستفتح فصلا جديدا وأكثر شمولا في التعددية".

الجلسة الافتتاحية ليوم العمل، كانت تهدف إلى المساهمة في تعزيز المشاركة الهادفة للشباب في الأمم المتحدة وخارجها، باعتبار ذلك قضية مهمة لجميع القطاعات والجهات الفاعلة.