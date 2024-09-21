الرئيس يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك /PNN/ وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس، يوم الخميس المقبل السادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة.

وسيلتقي الرئيس، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، العديد من قادة وزعماء العالم، وسيضعهم في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وكانت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، قد انطلقت في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الانسانية للجميع في كل مكان".

وشهدت هذه الدورة حدثا تاريخيا بحصول دولة فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية التي عُقدت الثلاثاء الماضي، وذلك تنفيذاً لقرار صدر في أيار/ مايو الماضي.



