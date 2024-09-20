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عضو بالفيدرالي: انخفاض التضخم بما يفوق التوقعات كان الأساس لقرار الفائدة

9/20/2024 11:41:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعم“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، لأنه يرى أن التضخم يتراجع ​​بشكل يفوق توقعاته.

وقال“والر” خلال حديثه مع شبكة“سي إن بي سي” الجمعة:“أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، وفقًا للمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي عند أقل من 1.8% خلال الأشهر الأربعة الماضية”.

موضوعات متعلقة لاجارد تحذر من أوجه التشابه مع اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الأولى انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية مفاوضات متقدمة بين“سوناطراك” و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر

وأضاف:“التضخم يتراجع بشكل أسرع بكثير مما كنت أعتقد، وهذا ما جعلني أعتقد أن 50 نقطة أساس هو القرار الصحيح الذي يجب القيام به، لقد كنت من أشد المؤيدين لزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير عندما كان التضخم يتحرك بسرعة تفوق ما يتوقعه أي منا”.

واختتم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة:“سأسلك نفس النهج على الجانب الآخر لحماية مصداقيتنا في الحفاظ على هدف التضخم عند 2%، فإذا جاءت البيانات ضعيفة، فسأكون أكثر استعدادًا لخفض كبير في أسعار الفائدة”.

المصدر:

MENAFN20092024000202011048ID1108698547

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