عضو بالفيدرالي: انخفاض التضخم بما يفوق التوقعات كان الأساس لقرار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعم“كريستوفر والر” عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، لأنه يرى أن التضخم يتراجع بشكل يفوق توقعاته.
وقال“والر” خلال حديثه مع شبكة“سي إن بي سي” الجمعة:“أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، وفقًا للمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي عند أقل من 1.8% خلال الأشهر الأربعة الماضية”.
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وأضاف:“التضخم يتراجع بشكل أسرع بكثير مما كنت أعتقد، وهذا ما جعلني أعتقد أن 50 نقطة أساس هو القرار الصحيح الذي يجب القيام به، لقد كنت من أشد المؤيدين لزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير عندما كان التضخم يتحرك بسرعة تفوق ما يتوقعه أي منا”.
واختتم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة:“سأسلك نفس النهج على الجانب الآخر لحماية مصداقيتنا في الحفاظ على هدف التضخم عند 2%، فإذا جاءت البيانات ضعيفة، فسأكون أكثر استعدادًا لخفض كبير في أسعار الفائدة”.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108698547
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