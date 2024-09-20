لاجارد تحذر من أوجه التشابه مع اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الأولى

MENAFN - Al-Borsa News) أشادت“كريستين لاجارد” رئيسة الأوروبي بالتراجع الملحوظ للتضخم في منطقة اليورو، وتوقعت أن يصل التضخم إلى مستهدف صناع السياسات بحلول عام 2025، لكنها حذرت من أن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن المستقبل.

وخلال كلمتها الرئيسية في محاضرة نظمها صندوق النقد الدولي الجمعة، أضافت:“قبل أربع سنوات، واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينيات القرن العشرين، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينيات القرن العشرين، وأسوأ صدمة طاقة منذ سبعينيات القرن العشرين”.

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وأشارت إلى أوجه تشابه بين اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الأولى في عشرينيات القرن العشرين، والعقد الحالي، حيث شهدت كلتا الفترتين تراجع التكامل التجاري العالمي مقترنًا بالتقدم التكنولوجي، لكن التحديات الحالية فريدة من نوعها، مثل تغير المناخ والشيخوخة السكانية.

وقديمًا، أدى انهيار عصر السلام البريطاني وصعود القومية الاقتصادية إلى تفتت حاد للاقتصاد العالمي، وفي حين دفعت التكنولوجيا ظهور محركات الاحتراق الداخلي، إلا أنها غذت فقاعة المضاربة، والتي بلغت ذروتها في انهيار سوق الأسهم عام 1929.

وترى“لاجارد” تفتتًا مماثلاً مع إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، حيث تعمل كل من أوروبا والولايات المتحدة على تنويع مصادر توريدها، كما يعمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية على إعادة تشكيل الصناعات، مما يوفر وصولاً أسرع وأرخص إلى الائتمان، في حين يفرض تحديات للسياسة النقدية.

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