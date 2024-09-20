هيئة مالية بريطانية تضغط على البنوك لتقديم قيمة أفضل للمودعين

صعّدت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة الضغوط على البنوك لتقديم أسعار فائدة أكثر جاذبية على الودائع، رغم الزيادة الأخيرة التي أضافت 4 مليارات إسترليني إلى مدخرات المستهلكين العام الماضي.

وحذرت هيئة السلوك المالي من أنها ستتخذ ((الإجراءات المناسبة))، التي تراوح بين تحذيرات أو غرامات، إذا استمرت البنوك في انتهاك قواعدها، التي تضمن حصول المستهلكين على ((قيمة عادلة)) على منتجات الادخار.

وأظهر التحذير أن هيئة السلوك المالي تواصل تضييق الخناق على البنوك لتحسين عوائد المدخرين، حتى بعد أن بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض. وقالت لورين جونستون، الشريكة في شركة ((أشورست)) للمحاماة المختصة في التنظيمات المالية: ((بالنسبة للمدخرات النقدية، تركز هيئة السلوك المالي بشدة على مسألة كانت فوزاً سهلاً خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها قد تصبح أكثر تحدياً عند انخفاضها مرة أخرى)).

وفي ردها على المخاوف من أن البنوك قد تكون أسرع في تمرير تخفيضات الفائدة إلى المدخرين مقارنة بتعاملها مع الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، ذكرت هيئة السلوك المالي أنها ((ستواصل مراقبة التغيرات المستقبلية في أسعار الادخار للشركات عن كثب)).

وأضافت ((نتوقع تفسيراً واضحاً إذا اكتشفنا أن مؤسسة مصرفية ما أجرت تغييرات شاملة وسريعة على معدلات الادخار استجابة لخفض أسعار الفائدة، مقارنة بالزيادات السابقة في أسعار الفائدة)).

وجاء ذلك بعد عام من إعلان هيئة السلوك المالي عن خطة من 14 نقطة لدفع البنوك إلى تحسين طريقة تمرير زيادات أسعار الفائدة الأخيرة إلى المستهلكين. وقالت إن متوسط الأسعار على حسابات التوفير سهلة الوصول ارتفع من 1.66% إلى 2.11% في العام حتى يونيو، وهو ما يتجاوز الزيادة التي بلغت ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الأساسي لبنك انجلترا إلى 5.25% في تلك الفترة.

وصرحت الهيئة بأن الزيادة ((تشير إلى أن المنافسة الكبيرة في سوق الادخار بدأت تؤتي ثمارها))، مضيفة ((نتوقع حصول المستهلكين على 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنوياً في شكل مدفوعات فائدة)).

وأودع المستهلكون 29 مليار جنيه إسترليني إضافية في حسابات ذات مدة محددة أو فترات إشعار، والتي غالباً ما تقدم معدلات أعلى مقابل الالتزام بالادخار لفترة معينة خلال العام حتى يونيو، ما رفع الإجمالي إلى 274 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى مسجل.

ورغم هذه التغييرات، تواصل هيئة السلوك المالي تحديد المشكلات التي تواجهها. وقالت الهيئة إن ((العديد من المؤسسات وجدت صعوبة في تحديد القيمة، ولا تزال المؤسسات الأكبر حجماً تدفع أقل من متوسط السوق للخدمات القياسية سهلة الوصول)).

ولم تذكر الهيئة أي بنوك فشلت في الامتثال، لكنها ذكرت أنها تعاملت مع أكبر 9 مؤسسات للإيداع في المملكة المتحدة: مجموعة لويدز المصرفية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك نات ويست، وبنك سانتاندير، وبنك باركليز، وبنك ناشيون وايد، وبنك تي إس بي، وبنك فيرجن موني، وبنك كووبراتيف.

وأفاد تيم هوج، مدير لدى مجموعة المستهلك ((فايرر فاينانس))، أن البنوك تدفع المزيد من المستهلكين لتحويل مدخراتهم إلى حسابات ذات فائدة أعلى. لكنه، أضاف أن بعض البنوك لا تزال ترسل رسائل إلكترونية غامضة إلى عملائها من أصحاب حسابات التوفير، التي لا تجذب انتباهها.

وأعربت هيئة السلوك المالي عن قلقها إزاء ((معدلات المكافآت)) التي تجذب العملاء، لكن صلاحيتها تنتهي بعد عام، وحثت مقدمي الخدمات على بذل المزيد من الجهد للنظر فيما إذا كانت هذه العروض تقدم ((قيمة عادلة)).

كما أشارت إلى أن البعض لم يبذل جهوداً كافية لمعالجة قضية حصول العملاء على فائدة منخفضة على مدخراتهم، أو فشلوا في تحديد الخدمات التي تقدم ((حصيلة ضعيفة)) للعملاء.

وقال سام ريتشاردسون من مجموعة المستهلك ((ويتش))، إنه ((يجب على الهيئة التنظيمية ألا تتردد في التدخل واتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤسسات التي تواصل خداع العملاء)). وتستند هذه اللوائح إلى إصلاح مهم أجرته الهيئة الرقابية العام الماضي ويعرف بـ((واجب حماية المستهلك))، والذي يتطلب من الشركات المالية إثبات أنها تتصرف على أساس مصالح عملائها.